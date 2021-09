Pensare che il gonfiore alle gambe possa colpirci solo col caldo e in piena estate è un errore. Questo disturbo che colpisce non solo le donne ma anche gli uomini è tipico, ad esempio di chi lavora per molte ore in piedi. Finisce così per ritrovarsi a fine giornata con le gambe che sembrano quelle di un alpino dopo 25 km di marcia con lo zaino pieno. Ecco allora che possiamo combattere la pesantezza delle gambe con 1 gesto rilassante e 1 validissimo prodotto naturale. Senza ricorrere a medicinali, seppur comodi e veloci nella loro funzione, ma limitandoci a rimedi veramente semplici.

Principalmente le cause della pesantezza delle gambe sono due

Sono di solito 2 le cause principali per cui ci sentiamo le gambe gonfie:

la ritenzione idrica;

la circolazione del sangue che non va come dovrebbe.

Per quanto riguarda la prima causa, è statistico che l’accumulo di liquidi e grassi nel nostro organismo favorisca la pesantezza non solo delle gambe, ma di tutto il fisico. Per quanto riguarda invece la circolazione del sangue, possiamo ottimizzarla anche a tavola mangiando di più:

aglio e cipolla;

barbabietole e rape;

frutti di bosco.

Combattere la pesantezza delle gambe con 1 gesto rilassante e 1 validissimo prodotto naturale

Ma esiste anche una sostanza tonificante, il cui macerato, in vendita in tutte le erboristerie, è un vero toccasana per la circolazione. Parliamo del sorbo, una pianta che era già conosciuta nel Medioevo, tanto da essere citata da Dante nel suo Inferno della Divina Commedia.

Qualcuno lo chiama anche “il sorbo degli uccellatori” perché attira gli uccelli con i suoi frutti dolci e i cacciatori a loro volta in cerca delle prede. Quello che interessa a noi sono i suoi nutrienti eccezionali: dai tannini ai flavonoidi, dagli antiossidanti, alle vitamine, passando per i minerali. Proprio questa sua ricchezza di contenuti è consigliata per contrastare i radicali liberi e attivare più velocemente il metabolismo. Ottimo anche il suo infuso.

Un massaggio agli oli essenziali è quello che ci vuole

Se siamo abituati a tornare a casa con le gambe gonfie, ricordiamoci quindi del sorbo, ma anche di un’abitudine che spesso dimentichiamo: il massaggio. Pochi sanno ad esempio che il limone, attraverso il suo olio essenziale, è anche un ottimo stimolatore della circolazione. Massaggiare le gambe dopo la doccia per una decina di minuti con l’olio essenziale al limone ci permetterà di drenare maggiormente i liquidi e migliorare la circolazione. Un massaggio fatto bene dalle caviglie poco sopra le ginocchia sarà un vero e proprio jolly da giocare per la salute delle nostre gambe.

