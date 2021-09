Se sei abituato a tenere il telefono acceso sul comodino, sappi a cosa vai incontro. La comunità scientifica si divide sulla famosa possibilità che abusare dei cellulari possa fare male alla nostra salute. Non esistono allo stato attuale legami diretti al 100% che colleghino questo accessorio a malattie importanti come il cancro. A meno di un caso che vedremo e che fece scalpore. In compenso sono sempre di più gli studi che confermano che abusare dello smartphone ci tolga il sonno. O ci conduca a particolari condizioni di stress. Ecco i 3 posti in cui non dovremmo mai mettere il cellulare per salvaguardare la salute secondo gli esperti.

Lontano dal viso e dalla testa il più possibile

Non esistono ancora dati reali e comprovati che il cellulare faccia più male ai giovani che agli adulti. La comunità internazionale si sta però interrogando sul fatto che siano in ritardo proprio questi tipi di studi. Di sicuro c’è il fatto che il telefono emana delle radiofrequenze maggiormente nocive se il telefono sta vicino al cranio. Non per niente, infatti la scienza dimostra che più allontaniamo il cellulare dal nostro corpo e minori diventano i rischi. Sicuramente se non dobbiamo utilizzare forzatamente il telefono per lavoro, cerchiamo quindi di tenerlo il più lontano possibile dalla testa.

Ecco i 3 posti in cui non dovremmo mai mettere il cellulare per salvaguardare la salute

Parlando di cellulare e di probabile correlazione con il cancro, facevamo riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione. In questo caso venne riconosciuto al paziente il risarcimento danni per la responsabilità diretta dell’insorgenza del cancro con l’uso del cellulare. Parliamo attenzione, però, dell’utilizzo del cellulare per almeno un’ora al giorno, tutti i giorni dell’anno, per 10 anni consecutivi. Per il principio, comunque dell’emanazione delle onde elettromagnetiche, seppur basse, ricordiamoci anche di utilizzare l’auricolare il più possibile.

Non tenerlo nelle tasche dei pantaloni e della giacca

Stando ai dati delle emissioni, ricordiamoci alla fine che tutti gli elettrodomestici emettono delle frequenze. Potenzialmente il cellulare ne emette anche di più basse rispetto a un forno microonde. C’è però da dire che il forno a microonde non ce lo portiamo nella tasca dei pantaloni o della giacca. Pochi sanno ad esempio che tenere il cellulare troppo vicino al corpo quando non c’è campo, espone a rischi maggiori. Questo semplicemente perché lo smartphone ha bisogno di più potenza per trasmettere il suo segnale. Maggiore potenza che significa quindi maggiore emissione di onde elettromagnetiche.

