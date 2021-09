A volte per delle pietanze da leccarsi i baffi bastano ingredienti davvero economici e soprattutto utilizzati in maniera intelligente. A quanti sarà capitato di comprare del pane e non riuscire a consumarlo per intero. Che farne quando è ormai secco e staziona nella dispensa di casa da qualche giorno? In una cucina domestica attenta al risparmio e all’utilizzo strategico degli ingredienti la parola d’ordine è “non buttare”. Allora ecco come trasformare il pane raffermo in un’irresistibile torta autunnale che conquisterà gli ospiti.

Quando gli avanzi diventano ottimi per ricette esclusive

Quando le giornate diventano sempre più corte e l’aria fuori si rinfresca, è sempre piacevole trascorrere delle ore in casa in compagnia di merende sfiziose. A volte ci si deve accontentare di quello che c’è in casa e sfruttarlo nel migliore dei modi possibili. Un esempio per chi non vuole rinunciare al gusto e alla linea è la torta con un solo uovo e senza burro. Bastano davvero pochissimi ingredienti per realizzare una merenda a prova dei palati più esigenti. A volte è possibile addirittura riciclare anche quelli che si pensavano ormai inutilizzabili come il pane rinsecchito. Quale alleato migliore del cioccolato per conquistare proprio tutta la famiglia senza pesare sul bilancio della settimana?

Ecco come trasformare il pane raffermo in un’irresistibile torta autunnale che conquisterà gli ospiti

Con il pane raffermo è possibile realizzare una gustosa torta autunnale. Tutto quello che occorre sono i seguenti ingredienti:

300 grammi di pane raffermo;

130 grammi di zucchero;

500 ml di latte intero;

40 grammi di cacao amaro;

100 grammi di cioccolato;

80 grammi di granella di frutta secca (noci, nocciole o mandorle);

3 uova;

1 bustina di lievito.

Versare il latte in una ciotola e posizionare al suo interno il pane tagliato a pezzi di modo che si ammorbidisca per qualche minuto. Successivamente frullare il pane nel latte di modo che il composto diventi omogeneo. A questo punto, aggiungere le uova, lo zucchero e tutti gli altri ingredienti nella ciotola ad eccezione della frutta secca. Frullare nuovamente fino a quando il composto non diventerà omogeneo.

Versare l’impasto in uno stampo da 24 centimetri rivestito da carta forno. Spargere sulla superficie la frutta secca tritata ed informare a 180° per circa 45 minuti con forno statico. Sfornare e servire la torta con una nuvola di panna o su una base di crema calda a proprio piacimento. Per un dessert dell’ultimo minuto questa torta non richiede tempi di preparazione molto lunghi ed è ideale. Se si devono ricevere degli ospiti a cena, in un precedente approfondimento abbiamo suggerito 3 antipasti veloci con 3 ingredienti che tutti hanno in casa.

Approfondimento

Se l’impasto della pizza è avanzato si possono preparare 3 sfiziosi antipasti facili, veloci e buoni da leccarsi i baffi