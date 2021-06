Quest’anno il sole sta picchiando veramente. Si moltiplica il classico partito del “te l’avevo detto io che era l’estate più calda della storia” sempre pronto a salire sul carro dei vincitori. Polemiche a parte due cose sono sicure: c’è un gran caldo e cerchiamo il ristoro in qualsiasi cosa anche a tavola. Ecco allora come combattere il caldo con questi 2 ottimi alimenti che limitano anche il colesterolo secondo gli esperti.

L’alimentazione è fondamentale in questi 3 mesi

Mai come adesso l’alimentazione è la chiave per stare bene. Meglio mangiamo e meglio stiamo soprattutto se mettiamo in tavola cibi freschi e leggeri, salutari ed energetici. In un momento come questo in cui ci disidratiamo come fossimo nel deserto attenzione che 1 cetriolo sazia più di 1 hamburger. Questo perché è il metabolismo a fare la differenza e più è veloce e più forti ci sentiamo. Al contrario mangiare troppo e male rallenta la digestione e facciamo la stessa fatica che facevano i poveri schiavi delle piramidi.

Combattere il caldo con questi 2 ottimi alimenti che limitano anche il colesterolo

Zucchine e cetrioli sono il nostro duo di assi o delle meraviglie che dir si voglia. Con loro a tavola sarà sempre una gioia per il nostro organismo e vediamone il perché.

Le zucchine possiedono sali minerali, tante vitamine e sono composte per oltre il 90% d’acqua, ossia tutto ciò che ci serve in queste caldissime giornate estive. Questa verdura così piacevole e versatile è davvero capace di farci sentire meno il caldo reintegrando quello che abbiamo perduto. Inserita in tutte le diete per eliminare chili, tossine e colesterolo.

Il cetriolo detiene col sedano il record di acqua in essi contenuta. Qui parliamo del 96% della sua essenza in un mix di potassio, fosforo e vitamine. Quello che troveremmo anche in una bustina di integratore della farmacia. In più il cetriolo ha una funzione depurativa eccezionale che equivale a farci stare meglio per le azioni benefiche sul fegato e sull’intestino. E un vero e proprio toccasana per eliminare i grassi e aiutare il colesterolo.

