Soffrire il caldo tra le pareti domestiche può essere davvero problematico. La mattina un po’ di fresco può allietare l’inizio della giornata. Per cui possiamo aprire le finestre per tentare di far entrare la freschezza. Ma, con il passare delle ore, inizieremo a patire, fino al picco di calore pomeridiano. Molti scelgono di avvalersi del prezioso aiuto di strumenti come i condizionatori. Molto efficaci, questi però necessitano di una specifica installazione ad opera di tecnici specializzati. La spesa quindi può essere ingente. C’è chi allora decide di puntare su semplici ventilatori, portatili o a piantana, da sistemare in una o più stanze della casa. Questi oggetti sono certamente utili e hanno costi contenuti. Pochi però sanno che, in realtà, per combattere afa e caldo in casa potrebbe essere ideale questo strumento.

Il deumidificatore

È il deumidificatore lo strumento che potrebbe esserci molto utile tra le mura domestiche per aiutarci contro il caldo. Si tratta di un apparecchio elettrico in grado di aspirare l’aria, condensarla e restituirla in uno stato liquido. L’acqua viene quindi riversata in un recipiente e ritrasformata in aria priva di umidità. Questo oggetto viene in genere utilizzato in inverno, per eliminare l’umidità in casa ed evitare la formazione di muffa sulle pareti. Pochi penserebbero di usarlo in estate e invece il deumidificatore potrebbe essere davvero utile contro l’afa.

Combattere afa e caldo in casa senza condizionatore e ventilatore

Uno strumento come il deumidificatore può essere davvero d’aiuto in casa per contrastare la tipica umidità data dall’afa. Questo perché la riduzione dell’umidità può ripercuotersi sulla temperatura percepita. Certo, a differenza di un condizionatore, un deumidificatore non è un apparecchio che può far scendere la temperatura in una stanza. Può però ridurre i livelli di umidità e modificare il grado di secchezza dell’aria. L’aria più asciutta fa quindi percepire di meno il caldo nell’ambiente, rendendone più facile la permanenza.

Un deumidificatore ha poi certamente un costo più contenuto di un condizionatore ed è silenzioso rispetto a un ventilatore in azione. E sarebbe utile certamente anche per l’inverno, quindi si potrebbe usare tutto l’anno. Non finirebbe dunque in cantina come il ventilatore.

