Quando acquistiamo dei prodotti alimentari ci ritroviamo con contenitori di vario materiale a casa. All’apparenza sono inservibili, ma con plastica, vetro, carta e cartoni si possono creare tante cose. Ci sono anche il polistirolo e il legno che risultano utili per il riuso.

In estate, in particolare, consumiamo molti gelati. Li troviamo nelle vaschette di plastica, ma spesso compriamo quelli con lo stecco. Ce ne sono di diversi gusti e formati e piacciono a grandi e a bambini. Sono comodi da mangiare quando si passeggia o ci si siede al parco o si è in spiaggia. Dopo aver gustato l’ultimo pezzetto ci ritroviamo in mano lo stecco di legno. L’istinto ci spinge a buttarlo, eppure può ancora servire.

Alcune idee da realizzare

Ci sono dei facili lavoretti creativi con i bastoncini di legno che ci permetteranno di decorare la nostra casa. Alcuni potrebbero essere ideali per quella al mare.

Innanzitutto bisogna lavare con acqua e sapone per i piatti gli stecchi del gelato. Asciughiamoli poi con della carta assorbente. Li potremmo conservare in un cassetto o in una vaschetta riciclata finché ne avremo un bel numero.

Possiamo ravvivare i bastoncini di legno con dei colori acrilici. Per fare delle decorazioni marinare per le pareti dipingiamone di bianco 10 e incolliamoli uno accanto all’altro.

Disegniamo su cartoncino o pannetto di colore blu una barca o un’ancora e poi incolliamo la figura sopra la base di legno. Dietro applicheremo un gancetto oppure i due capi di un cordino. In questo modo potremo appendere il quadretto.

Per fare un altro oggetto carino possiamo prendere un barattolo di latta e passare la colla a caldo attorno. Sistemiamo i bastoncini colorati e utilizziamolo come portapenne oppure vasetto per i fiori.

Lavoretti creativi con i bastoncini di legno del gelato per decorare la casa

Possiamo incollare i legnetti in gruppi di 3 in orizzontale e dietro unirli con altri in verticale. Con un pennarello o un pennellino possiamo scrivere una frase carina dall’alto in basso e appenderla fuori dalla porta o su una parete.

Con i bastoncini colorati si può fare anche una cornicetta per le foto. Basta incollarli ai lati. Se ne abbiamo conservato un bel numero, si potrebbero realizzare dei sottobicchieri. Incolliamone 10 uno accanto all’altro. Appena sono asciutti e stabili, giriamoli e ai due lati esterni incolliamone due. Adesso un altro di traverso. Rigiriamo e utilizziamo il nostro sottobicchiere rialzato.

Infine, per realizzare un portaorecchini dovremmo fare due triangoli con gli stecchi. Uno sarà messo di piatto e gli altri due posizionati sopra di traverso. Mettiamoli di fronte l’uno con l’altro e incolliamo altri bastoncini di piatto tra loro, lasciando dei vuoti. Lì appenderemo i nostri orecchini.

Abbiamo quindi visto che con del materiale di riciclo è facile realizzare delle cose carine per noi e la casa.

