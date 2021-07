Quando non ci sentiamo al massimo della forma e ci rechiamo dal farmacista di fiducia vorremmo un prodotto naturale in grado di esserci utile a 360 gradi. Obiettivamente non è una cosa semplice, ma alla fine madre natura ci consegna una lista di prodotti davvero benefici. Combatte la stitichezza e dona energia questa pianta sconosciuta e ricca di minerali che possiamo inserire nella lista dei preferiti. Soprattutto in estate che stipsi e carenza di forze ci costringono spesso a passare delle giornate non propriamente belle. Andiamo a vedere con i nostri Esperti la ricchezza di questo rimedio.

È considerato uno dei migliori integratori naturali

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Se siamo alla ricerca di uno dei migliori integratori naturali in assoluto, il fieno greco è quello che fa per noi. Oltre a essere ricchissimo di vitamine e sali minerali, possiede delle sostanze come la quercetina e la luteolina davvero provvidenziali per la salute del nostro organismo. Addirittura, la scienza medica ne consiglia l’utilizzo agli anemici perché i suoi nutrienti riescono ad aumentare la produzione di cellule nel sangue. La sua capacità di essere un alleato per combattere la stitichezza è legata alla presenza delle mucillagini.

Combatte la stitichezza e dona energia questa pianta sconosciuta e ricca di minerali

Mucillagini che insieme alle fibre permettono al fieno greco di agire in maniera protettiva nei confronti del sistema gastro intestinale. In sostanza questa pianta sfiammando con successo le mucose intestinali riesce a garantire un’azione lassativa naturale molto importante. Allo stesso modo il fieno greco è capace di contrastare efficacemente sia il colesterolo alto che la glicemia in eccesso.

La sua azione ricostituente

Vitamine, aminoacidi, minerali e lipidi che costituiscono l’ossatura di questo prodotto consentono al nostro organismo di tonificarsi e ricostituirsi. Non è un’azione miracolosa ma semplicemente l’effetto benefico come dicevamo sopra sull’intestino. Agendo infatti correttamente sul metabolismo questi nutrienti garantiscono l’equilibrio della flora batterica e quindi una maggiore disponibilità di energia.

Approfondimento

Per avere un limone fiorito e vigoroso attenzione a non fare questi errori banali