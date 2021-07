Nell’immaginario collettivo il limone è un po’ come l’olivo: dove lo metti cresce perché tanto parliamo di piante robuste. In parte corrisponde alla verità perché sono entrambe piante mediterranee che ben si adattano a terreni poveri e scarsi di acqua. Ma se desideriamo che le nostre piante crescano comunque forti e sane dobbiamo intervenire con delle azioni mirate. Così per avere un limone fiorito e vigoroso attenzione a non fare questi errori banali che potrebbero comprometterne la crescita.

Partendo dall’irrigazione

Se facciamo un giro nelle periferie delle nostre città e nei quartieri residenziali dei paesi è cosa ormai comune trovare un limone e un olivo anche in giardini piccoli. Sono piante ornamentali in grado di dare un tocco di classe e di colore anche al più piccolo degli angoli verdi. Non dobbiamo però fare l’errore di pensare che il limone possa accontentarsi della sola acqua piovana. Soprattutto se accade come a giugno che non piove per 30 giorni filati. Infatti, la nostra pianta avrà settimanalmente bisogno di acqua nel momento in cui ci accorgeremo che il terreno è completamente asciutto. Discorso che vale sia a terra che in vaso.

Per avere un limone fiorito e vigoroso attenzione a non fare questi errori banali

Vedere i bellissimi paesaggi mediterranei pieni di limoni e del giallo intenso del loro colore non significa che la pianta debba essere lasciata allo stato selvaggio. Anzi, esperti ed agricoltori sanno bene che le erbacce che crescono attorno al fusto portano via nutrienti e umidità. Dobbiamo sistematicamente fare un’azione diserbante attorno e sotto al nostro limone in modo che la crescita non venga limitata.

Potare le nascite attorno alla base

Si chiamano polloni in termine tecnico e sono quelle mini-piante o rami che nascono e si sviluppano attorno alla base della pianta. Li troviamo sia nei limoni che negli ulivi. Ecco ricordiamoci di potarli perché non servono a nulla se non a indebolire il nostro limone privandolo della forza per crescere sano e vigoroso.

