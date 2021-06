Insalata o pomodoro chi delle due è la regina o il re dell’orto? Secondo le statistiche prevale di poco il pomodoro negli orti degli italiani. Se poi guardiamo invece a tutta l’area mediterranea non c’è confronto e l’insalata prende una batosta non indifferente. Ma se vogliamo anche noi coltivare i pomodori nel nostro orto senza fare troppa fatica e raccoglierne i frutti in minor tempo ecco il suggerimento della nostra Redazione. Ecco come coltivare pomodori succosi con meno fatica e più velocemente con 1 trucco semplicissimo.

Una pianta per qualsiasi terreno

Il pomodoro ha una grandissima qualità: si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno e per questo accompagna l’uomo da sempre. Non facciamo però l’errore di pensare che si accontenti di un terreno poco lavorato perché qui sta la differenza. Terreno qualsiasi sì ma pur sempre lavorato e drenato.

La concimazione deve sempre essere costante e perfetta se vogliamo dei veri pomodori belli come quelli che vediamo sui banchi del mercato. E il vero segreto sta proprio qua e lo sanno solo i coltivatori e i veri esperti. Il rapporto di minerali nel concime deve essere di 2 a 1 per il fosforo. Quindi ricordiamo che la concimatura deve avvenire con fosforo al doppio della quantità rispetto al potassio. Con questo accorgimento la pianta cresce prima, più rigogliosa e robusta.

Attenzione all’innaffiatura nella maturazione

Un secondo errore che può compromettere seriamente il nostro raccolto è legato all’innaffiatura. Se notiamo che in fase di maturazione il frutto si screpola significa che stiamo dando troppa acqua. Che deve essere frequente in fioritura ma diminuire nella fase di vegetazione e maturazione.

Se annaffiamo troppo i pomodori nella fase di maturazione del frutto la pianta fa crescere i rami e non i frutti. Ce ne accorgiamo anche dal fatto che la pianta si innalza contro natura. E, ricordiamo infine di non bagnare se possibile le foglie perché rischiamo di attirare i parassiti.

