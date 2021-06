Cipolle e patate le due verdure che un tempo simboleggiavano la povertà e il poco che si poteva mettere a tavola. Oggi grazie alla scoperta dei loro valori energetici e della versatilità in cucina sono più che mai protagoniste delle nostre tavole. Molti amano coltivarle nel proprio orto, anche perché significa risparmiare davvero un bel po’ di soldini di spesa quotidiana. Ma, se le cipolle che abbiamo piantato non crescono come dovrebbero potremmo avere sbagliato questi passaggi fondamentali per la loro crescita.

Se le cipolle che abbiamo piantato non crescono come dovrebbero potremmo avere sbagliato questi segreti fondamentali per la loro crescita

Il primo errore che potremmo avere fatto trascinati dall’entusiasmo della cosa è avere sbagliato il periodo della semina. Spieghiamo meglio un concetto semplice che gli esperti conoscono. Quando dobbiamo piantare le cipolle? Non tutte hanno lo stesso periodo, visto che ne esistono di tre varietà basilari: precoci, primaverili e tardive. Ogni tipo gradisce il suo periodo e sbagliarlo significa non raccogliere poi i frutti del nostro lavoro. Solitamente gli orientamenti vanno su quelle primaverili da marzo ad aprile e sulle invernali tra settembre e ottobre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Preferire un terreno semplice ma ricco

Non facciamoci trarre in inganno dalla semplicità della cipolla e dalla sua fama di verdura povera. Ama infatti un terreno lavorato a dovere, con un buon drenaggio e ricco di sostanze organiche. Allo stesso modo, prima di piantarle, assicuriamoci che spariscano dal terreno sassi, detriti e radici morte. Al momento della piantagione ricordiamoci di aggiungere del compost invecchiato al terreno. Questo è uno dei segreti per fare crescere delle ottime e gustose cipolle fai da te.

I compagni preferiti dalle cipolle

Sappiamo bene che alcune colture amano averne altre vicine con cui condividere il terreno. Anche per eliminare a vicenda parassiti, lumache e farfalline. La cipolla ama stare assieme ai pomodori, alla lattuga, alle barbabietole e, attenzione che pochi lo sanno, anche alle fragole. Dunque, ecco se le cipolle che abbiamo piantato non crescono come dovrebbero potremmo avere sbagliato questi segreti fondamentali per la loro crescita.

Approfondimento

Coltivare gli spinaci è più semplice di quanto possiamo pensare e bastano questi piccoli trucchi antichi per averli sempre gustosi e in salute