Manca poco e il mese della moda si conclude. Prima New York, poi Londra e Milano e ora Parigi che è quasi agli sgoccioli. Tantissimi gli show nella capitale francese che hanno catturato l’attenzione. Défilé che sono la prova di quei trend già emersi nelle fashion week degli altri Paesi. Insomma, la direzione presa sembra andare in un certo senso, anche se non possono mancare quei brand che non si piegano ai trend, ma vanno dritti per la loro strada. A volte fangosa com’è stata la passerella di Balenciaga.

Il mega trend delle passerelle

Uno dei trend è sicuramente lo stile Y2K. Scritto così potrebbero forse dirci poco, o addirittura nulla. Guardandolo, invece, tornano alla mente tanti ricordi.

Lo stile Y2K è quel look che andava di moda negli anni 2000. Era la moda di Britney Spears, di Paris Hilton (che ha sfilato a Milano per Versace), delle Destiny’s Child, di Christina Aguilera e delle Spice Girls. Impossibile poi non citare il film Mean Girls, che racconta perfettamente lo stile Y2K.

Insomma questi look, composti da pantaloni larghi, crop-top, mini gonne, cardigan inesistenti e borse mini rettangolari, tornano grazie alla generazione Z che negli anni 2000 era in culla e non ha avuto modo di sperimentare questa moda.

Colore di moda che possiamo indossare con qualsiasi look per l’estate 2023

Sulle passerelle poi sfilano anche i colori, per la stagione estiva 2023 quelli di moda sembrano essere tanti, ma uno in particolare è perfetto da indossare perché si abbina a tutto. È un colore che annulla il look, nel senso che lascia spazio ad altri colori. Vive un pochino nell’anonimato. Un colore importantissimo per la costruzione di un outfit.

Si tratta del rosa carne, del famoso nude. Un colore nudo, che ricorda la pelle, quasi a voler enfatizzare come l’abito, poggiandosi sul corpo, diventi parte di questa. E così in passerella abbiamo visto interi look color carne oppure T-shirt a maniche lunghe attillate abbinate a gonne lunghe coloratissime. Un contrasto di toni che sottolinea l’abito come parte del corpo e l’abito invece come oggetto. La bellezza di un vestito e di fare vestiti. E così il nude diventa il colore di moda che possiamo indossare con qualsiasi look per raccontare tutte le storie che vogliamo.

