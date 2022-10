Si dice che ricevere o donare un bonsai per una ricorrenza sia simbolo di amore e affetto, ma anche di augurio di felicità e fortuna. Questa pianta, oltre ad essere una perfetta idea regalo piena di significati, ha un fascino senza paragoni, è elegante e le sue forme spesso sono suggestive. In realtà non si tratta di una pianta specifica, il bon-sai è una tecnica antica di millenni utile a fare crescere alberi in vaso. Per realizzare dal seme un bonsai ci vogliono diversi anni, almeno 5, e mani esperte che possano indirizzare la pianta nel modo corretto e artistico. Non è infatti semplice dare una forma particolare alla pianta, senza stressarla e mantenendo intatte tutte le sue funzioni. Però, una volta cresciuti, molti tipi sono più facili da gestire e servono pochi accorgimenti per coltivarli in casa.

Quali sono i bonsai più resistenti e belli da interno ed esterno e come curarli

Avere un bonsai in appartamento o in giardino può avere i suoi lati positivi e diventare un piacevole hobby. La prima caratteristica è sicuramente l’estrema bellezza, è particolare, arreda alla perfezione i punti spogli di casa e vive per tantissimi anni. La potatura è una fase importantissima e delicata da effettuare in vari momenti, ma può essere anche divertente e scatenare la fantasia. Ci sono alcuni bonsai che vivono meglio dentro casa, altri invece potrebbero anche sopravvivere all’esterno, informiamoci sempre prima di acquistarne uno, per conoscere le caratteristiche.

Uno tra gli alberi nani più coltivati in vaso è il Ficus, ideali per i principianti perché è anche resistente. Bisognerà posizionarlo dentro casa, o in luoghi con temperature non superiori a 15 gradi, ed ha bisogno di luce e umidità. È sempreverde, raramente produce fiori e le radici formano dei disegni singolari. L’olmo cinese, con la sua forma ad ombrello, è una specie che cresce velocemente ed è vigorosa, senza avere bisogno di troppe cure. In alternativa potremmo assistere alle fioriture delicate e meravigliose della carmonia, che però necessità di umidità, o coltivare la giada nana o l’albero del pepe.

Giardino e terrazzo zen con le piante

Ecco, quindi, quali sono i bonsai più resistenti e belli da interno, mentre se preferiamo abbellire il giardino potremmo optare per altre varietà. Tra le più pregevoli ed esteticamente armoniose il ginepro, resistente e longevo, non richiede troppe attenzioni. Decisamente ornamentale l’acero rosso giapponese, ha una crescita rigogliosa e riempie di colore gli ambienti, teniamo il terreno sempre bagnato e potiamolo durante l’inverno. Sono dei veri capolavori della natura e abbelliscono gli spazi esterni anche il melo, il Prunus sakura, il mirto, il peperoncino ed il glicine.

