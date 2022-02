Green Pass è una parola, anzi due, che conosciamo ormai da due anni e che abbiamo pienamente inserito nel nostro vocabolario quotidiano.

Un po’ come il verde del semaforo, è il nostro lascia passare da quando conviviamo con il Covid 19.

Spesso ci viene chiesto di mostrarlo per accertarne la validità e ormai che viviamo nell’era del digitale quasi nessuno ce l’ha cartaceo.

In molti esibiscono il proprio cellulare andando prima a rovistare tra note, screen e foto in galleria per trovarlo.

Tuttavia, per chi ha un iPhone, ci sarebbe un modo per averlo sempre sottomano e aprirlo al volo senza neanche inserire il codice o usare il Face ID per sbloccarlo.

Qual è?

Andiamo subito a scoprire questa chicca nell’articolo di oggi.

Come mettere il Green Pass sul Wallet di iPhone e averlo a portata di mano senza dover sbloccare il cellulare

Per chi ha un iPhone, e quindi utilizza il sistema operativo della Apple, potrebbe essere utile aggiungere il Green Pass sul Wallet.

Si tratta di un’applicazione, che nasce già con ogni cellulare, che potremmo immaginare come una sorta di spazio per raccogliere vari documenti in carta.

Per esempio, carte d’imbarco, di credito e fedeltà, ticket, biglietti di ogni genere e ora anche il Green Pass.

La procedura più veloce

Ora che abbiamo iniziato a familiarizzare con quest’app, spesso snobbata, vediamo come mettere il Green Pass sul Wallet.

Per farlo, innanzitutto dobbiamo andare sul sito Covidpass direttamente dal cellulare.

Poi, per digitalizzarlo, non c’è più bisogno di fargli una foto da salvare in galleria e da caricare sul sito.

Infatti, è prevista anche una procedura molto più semplice e veloce: basta scannerizzare il QR code cliccando su “Avvia fotocamera”.

In questo modo sia il codice sia gli altri dati (nome, cognome, data di nascita e data di vaccinazione/guarigione) compariranno in automatico nella schermata finale.

A questo punto, per completare la configurazione:

possiamo scegliere uno sfondo;

dobbiamo accettare la Privacy Policy spuntando la casella;

dobbiamo cliccare su “Aggiungi a Wallet”.

Green Pass senza sbloccare il cellulare

Come abbiamo già sottolineato, possiamo avere il Green Pass a portata di click grazie al Wallet senza l’obbligo di sbloccare l’iPhone.

Quest’applicazione si trova di default all’interno della “Libreria app” ma possiamo anche spostarla nella schermata Home.

Basta trovare l’icona, tenerla premuta e trascinarla dove vogliamo.

In questo modo, però, per accedervi dovremmo sempre prima sbloccare l’iPhone.

Per evitare questo ulteriore passaggio e semplificarci le cose, potremmo aprire il nostro Wallet semplicemente cliccando 2 volte sull’unico tasto laterale destro, quello di accensione/spegnimento.

Per definire questo comando, dobbiamo:

aprire le Impostazioni;

cercare Wallet;

cliccare su Wallet e Apple Pay;

spuntare la voce “Premi due volte il tasto laterale” che dovrà diventare verde.

