Se avvertiamo di frequente dolore al collo e intorpidimento fino al formicolio di un braccio o di una mano potremmo avere diverse limitazioni nel quotidiano. A questi sintomi potrebbero aggiungersene altri come la debolezza muscolare. Questi disturbi potrebbero essere causati da una discopatia a livello cervicale.

Formicolio a mano e braccio, capogiri e nausea potrebbero essere i sintomi di una patologia da curare subito per evitare che degeneri

Perché è importante una diagnosi precoce? Ricordiamo che la colonna vertebrale alterna le vertebre con dei “cuscinetti” che sono appunto i dischi intervertebrali. Questi ultimi hanno un nucleo interno polposo rivestito da un involucro di cartilagine detto anello fibrocartilagineo. La discopatia ricorre quando i dischi intervertebrali si spostano dalla loro sede o nel caso in cui sia presente una riduzione dello spessore. È molto importante diagnosticare per tempo la patologia proprio perché esistono due livelli di discopatia. Il primo step è la protusione discale. In questo caso vi è solo una parziale fuoriuscita del disco dal proprio alveo. Il secondo è ben più grave perché si verifica la fuoriuscita del nucleo polposo dalla propria sede. In questo modo va a esercitare una frizione sui nervi che, infiammati, portano dolore. Una protrusione discale trascurata può evolvere in ernia del disco. Ecco perché va curata appena diagnosticata.

Come viene diagnosticata una protrusione discale cervicale

L’iter diagnostico prevede un consulto con il proprio medico curante il quale prescriverà una risonanza magnetica. La risonanza magnetica non è un esame invasivo ma fornirà un’immagine precisa della situazione della colonna vertebrale. Per avere una cura occorrerà fissare una visita dal fisiatra.

Come si cura?

Per curare i sintomi della protusione, solitamente si prescrivono riposo e una cura antinfiammatoria. In alcuni casi si prescrivono delle iniezioni epidurali di soluzioni a base di cortisone. La fisioterapia è inoltre basilare in queste patologie per alleviare la pressione a carico della colonna vertebrale. Più raramente, invece, si arriva all’intervento chirurgico che consiste nella sostituzione del disco logoro e fuoriuscito con una protesi. Questi interventi sono davvero all’avanguardia grazie ad una tecnica minimamente invasiva.

Se avvertiamo un formicolio a mano e braccio, capogiri e nausea, meglio quindi recarsi dal medico.

Approfondimento

Le 2 patologie che danno subito diritto all’assegno di invalidità civile INPS