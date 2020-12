Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La prima cosa che guardiamo in una persona è il viso. Con l’avanzare dell’età, però, i segni del tempo si fanno più evidenti. Stiamo parlando delle tanto odiate rughe. Seguendo dei rimedi naturali, però, possiamo coccolare il viso in modo da non avere questo inestetismo. Prima di addentrarci su cosa fare per mantenere un viso quanto più bello è possibile, in via generale, bisogna ricordare che per ogni trattamento viso, il contorno labbra e il contorno occhi vanno esclusi. Logicamente queste sono indicazioni generali. Per chi ha una pelle delicata, meglio fare una prova su un angolo nascosto, per poi applicare il rimedio naturale a tutto il volto. In pochi minuti, grazie agli Esperti di ProiezionidiBorsa spieghiamo la soluzione o il rimedio più adatto.

Maschera a base di avocado e jojoba

La prima soluzione serve a combattere i segni dell’età. Prendiamo la polpa di avocado e dell’olio di jojoba. Si deve preparare una crema frullando un quarto di polpa di avocado con un cucchiaino di olio di jojoba. Poi basta applicare il miscuglio sul viso pulito e asciutto. Lasciare agire per quindici minuti e risciacquare con acqua tiepida.

Il potere della frutta

Se in casa non si hanno questi prodotti è possibile sfruttare il potere della frutta più comune come i kiwi. Inoltre sono utili anche miele, yogurt e limone. La maschera va preparata frullando un kiwi sbucciato ed aggiungere un cucchiaio di miele, di yogurt e di succo di limone. Successivamente si deve stendere la maschera sul viso e lasciare agire per 5 minuti. Procedere al risciacquo utilizzando acqua tiepida.

Il miscuglio

Infine carote, limone e yogurt hanno un potere antirughe eccezionale per combattere un viso segnato dagli anni. Bisogna pelare e frullare due carote, aggiungere il succo di mezzo limone e 2 cucchiai di yogurt. Verificare la consistenza del composto ottenuto: deve essere abbastanza cremoso da poter essere spalmato senza colare.

Altrimenti se necessario aggiungere altro yogurt fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Stendere sul viso e massaggiare con movimenti circolari per qualche minuto. Lasciare agire per dieci minuti e risciacquare con acqua tiepida. Coccolare il viso in modo da non avere questo inestetismo delle rughe può aiutare a sentirsi meglio e più belli.