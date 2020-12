Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Eccoci dunque agli sgoccioli: resta infatti ancora poco altro tempo per gli ultimi doni da riporre sotto l’Albero. Se bisogna pensare a cosa regalare ad una donna siamo portati a credere che l’incombenza sia più facile, considerata l’oggettiva vastità di scelta possibile.

Ad esempio, per quel che riguarda i gioielli sembrerebbe più semplice cimentarsi, almeno di primo acchito, nell’acquisto di una collana. Sceglierla come regalo di Natale agevola, considerato che non c’è bisogno di conoscere la misura giusta. Non altrettanto può dirsi infatti per un bracciale o, ancor peggio, per un anello.

Ma non lasciamoci incantare dalle facili apparenze. Affinché questo dono possa essere indossato con successo, c’è bisogno di tenere a mente la silhouette complessiva di chi lo riceverà.

Cerchiamo dunque di capire quale collana regalare per Natale a una donna in base al viso, al collo e alla sua fisicità. Infatti tenere in debita considerazione questi elementi ci aiuterà a scegliere il regalo perfetto in rapporto alla destinataria. La collana giusta si deve armonizzare con la figura. Deve cioè riuscire a valorizzare i punti di forza e a sminuire o addirittura a mimetizzare certi possibili difetti.

Quale tipi di collana

Sul mercato ne esistono di tutti i prezzi e di tutti i materiali, quelli nobili come il platino, l’oro e l’argento. Ma in commercio troveremo anche collane di materiali meno preziosi, ma non per questo meno belle. Pensiamo all’acciaio, al tessuto, alla plastica o alla resina, al legno e ai vari materiali riciclati. Ancora, possiamo parimenti sbizzarrirci negli stili: dall’elegante al vistoso, dal semplice al barocco, dal contemporaneo all’antico.

Esistono poi delle tipologie di collane in base alla lunghezza. Citiamo anzitutto il collare o collarino fatto in tessuto, o in metalli e pietre più o meno preziose. Esse sono più adatte per sottolineare abiti da sera molto scollati.

Il girocollo è invece un tipo di collana un po’ più lunga del collarino, adatta anche nella quotidianità, indossata con camice e maglie con scollature medie.

Di gran moda, soprattutto in passato, era la collana classica lunga 60 cm.

Infine, molto apprezzata e attuale è la collana fino all’ombelico, almeno di 90 cm di lunghezza.

Le collane, il viso e il collo

Come detto, avere in mente quali sono le caratteristiche estetiche di una donna è importante per la scelta giusta. Potremo, in questo modo, capire meglio quale collana regalare per Natale a una donna in base al viso, al collo e alla sua fisicità.

Immaginiamo una donna con un viso allungato e magro: una collana lunga andrebbe ad enfatizzare questi aspetti. Potremo allora scegliere un collarino che sottolinei un collo sottile e dalla giusta lunghezza. Ancora meglio potrebbe andare un girocollo o una collana classica.

Una donna col viso pieno e tondeggiante dovrebbe indossare una collana media che non sia troppo sottile.

Se invece il collo è troppo lungo e sottile, evitiamo i due estremi, ossia meglio non scegliere i collarini e le collane lunghe e sottili. Optiamo per una giusta via di mezzo.

Con un collo corto e pieno, evitiamo l’acquisto di una collana corta e voluminosa, ma anche quelle troppo sottili. Le prime enfatizzerebbero le rotondità, le seconde invece non sarebbero in armonia con la fisicità. In questo caso, dunque, l’ideale sarebbe una collana di lunghezza media e con ciondolo.

Corporatura ed altezza

Stiamo sempre affrontando il discorso di quale collana regalare per Natale a una donna in base al viso, al collo e alla sua fisicità. Il nostro obiettivo mira infatti a salvaguardare, nel suo insieme, un piacevole e perfetto equilibrio estetico della figura.

Le persone con una certa fisicità non potranno indossare collane sottili, perché queste scomparirebbero, passerebbero in secondo piano. Né potrebbero esagerare nel volume, in quanto ne andrebbero ad ingrossare la figura.

Chi invece ha una figura minuta dovrebbe evitare di indossare le collane voluminose e lunghe.

Infine, chi ha un decolté importante, dovrebbe prediligere una collana a girocollo.

In chiusura, rimandiamo a quest'articolo per alcune idee regalo natalizie per la donna originale amante della tecnologia.