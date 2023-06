Città italiane da visitare in 3 giorni spendendo poco? Ecco la top 3 delle mete estive imperdibili

Abbiamo in programma un weekend fuori porta o una vacanza di 3 giorni ma non sappiamo ancora dove andare? Tra le infinite possibilità che ci offre l’Italia ci sono 3 città che si sposano alla perfezione con una toccata e fuga. Vediamo quali sono e perché dovremmo affrettarci a prenotare.

Il grande trend delle vacanze estive 2023 è quello delle toccate e fuga e dei weekend fuori porta. Il tempo scarseggia, le risorse non sono moltissime e le vacanze di una o due settimane stanno passando di moda. Inutile dire che noi italiani abbiamo infinite possibilità per questa tipologia di viaggi. Abbiamo a disposizione splendide Regioni, come la Toscana, da visitare in 5 giorni. Oppure perle come la Puglia dove trascorrere weekend tra borghi e mare. O ancora città d’arte che tutto il Mondo ci invidia. Oggi parleremo di questo e scopriremo le migliori città italiane da visitare in 3 giorni spendendo poco. Vi presentiamo quindi la nostra speciale classifica.

Cosa fare in 3 giorni a Trieste

Firenze, Roma, Milano, Napoli, Bologna. Sono le città d’arte più amate e, purtroppo, più invase dai turisti in estate. Odiamo il caos e vogliamo muoverci in tranquillità? Il nostro consiglio è quello di visitare Trieste tra giugno e luglio. C’è un motivo particolare, oltre all’incredibile cucina locale e al clima favorevole. Trieste è una delle poche città in grado di abbinare allo stesso tempo storia, mare e spettacoli naturali.

In 3 giorni potremo visitare il centro storico con la sua architettura asburgica e l’incredibile Piazza Unità d’Italia. Proseguire con una visita al Castello Miramare e alle vicine grotte. Chiudere con una passeggiata sulla riviera triestina. Non ce ne pentiremo.

Bolzano in estate potrebbe regalarci enormi soddisfazioni

Estate è sinonimo di mare, spiagge e caldo esagerato. Ma c’è anche chi non apprezza afa e bagni. La meta perfetta per loro è Bolzano, città che nei mesi estivi regala enormi soddisfazioni. Innanzitutto a livello di prezzi, decisamente più bassi rispetto a quelli della stagione sciistica invernale.

In più Bolzano e il territorio che la circondano sono il vero e proprio paradiso del trekking e delle escursioni. E dopo due giorni di camminate tra paesaggi dolomitici, la vacanza va chiusa obbligatoriamente con una gita alla vicinissima Merano.

Città italiane da visitare in 3 giorni spendendo poco? La troppo sottovalutata Catania

La Sicilia è una delle Regioni più affascinanti e ricche di mistero del Paese. È famosa per i borghi, il mare e le prelibatezze culinarie. Non sono però da sottovalutare le bellezze storiche e architettoniche. Ad esempio quelle che possiamo trovare a Catania, la città perfetta per una vacanza di 3 giorni.

Se la scegliamo per la prossima gita possiamo dedicare il primo giorno al centro storico. Un concentrato di storia e cultura da ammirare rigorosamente a piedi. Il secondo giorno la tappa obbligata sarà l’escursione sui paesaggi lunari dell’Etna. Il terzo? Una splendida passeggiata sul lungomare alla scoperta della Riviera dei Ciclopi, con le suggestive rocce nere create dalle eruzioni vulcaniche.