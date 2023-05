Cosa vedere in Toscana in 5 giorni a giugno: queste spiagge e borghi sono davvero incredibili!

Cosa vedere in Toscana in 5 giorni a giugno-torre di Pisa-proiezionidiborsa.it

Abbiamo in programma una visita in Toscana a giugno ma abbiamo solo 5 giorni liberi? Nessun problema. L’itinerario che scopriremo fra poche righe è perfetto per spendere poco e scoprire le bellezze nascoste di questa splendida regione.

Gli esperti di viaggi e turismo danno spesso notizie sui trend delle varie stagioni. Quest’estate saranno le vacanze brevi low cost a dominare la scena. E in Italia c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ci sono borghi amatissimi da vip e perfetti per un weekend fuori porta. Oppure intere regioni da visitare nell’arco di una vacanza di 5-7 giorni. Oggi parleremo proprio di una delle zone più amate e ambite dai turisti: la Toscana. Cosa vedere in Toscana in 5 giorni a giugno? Stiamo per scoprirlo e per immergerci in uno splendido itinerario tra borghi e spiagge da sogno.

Giorno 1: i borghi del pisano sono perle da scoprire

Il nostro itinerario low cost toscano si svilupperà principalmente sulla costa tirrenica. E partiremo dalla provincia di Pisa, una delle città più conosciute del Pianeta. Il capoluogo della Torre Pendente è infatti circondato da piccoli borghi che potrebbero rubarci il cuore. In un giorno potremmo visitarne almeno 3: Ghizzano, Calci e Volterra. Il primo è famoso per una strada unica al Mondo. Calci ospita la terza Certosa Monumentale più grande d’Italia ed è la patria toscana della produzione di olio. Volterra, infine, è uno splendido borgo medievale incastonato in un paesaggio naturale da sogno.

Giorno 2 e 3: visitiamo i borghi del vino e le spiagge più belle della Toscana

Spostiamo verso sud per la seconda e terza tappa del viaggio. Se amiamo il vino, i paesaggi bucolici e la tranquillità dobbiamo fermarci in provincia di Livorno. E più precisamente tra Bolgheri, Castagneto Carducci, Bibbona e Sassetta. Qui potremo goderci una splendida giornata tra camminate, degustazioni e ottimo cibo.

Il terzo giorno lo dedicheremo al mare e alle spiagge più belle di questa parte di Toscana. Partendo dalla zona dei borghi impiegheremo meno di mezz’ora per arrivare al Parco di Rimigliano e alla spiaggia di Baratti. Due luoghi magici in cui riscoprire il contatto con la natura e la particolarissima sabbia ferrosa di Baratti.

Cosa vedere in Toscana in 5 giorni a giugno: ultima tappa le terme di Saturnia

La nostra mini-vacanza si concluderà con una tappa nella splendida provincia di Grosseto. Se vogliamo dedicarci ancora al mare la meta obbligata sarà l’incredibile Cala Violina a Scarlino. Ci sarà da camminare ma lo spettacolo che troveremo varrà ogni stilla di sudore. Se invece vogliamo scoprire nuovi borghi il consiglio è di fare tappa a Sorano. Non per niente viene definito la Matera della Toscana.

Abbiamo corso in lungo e in largo e vogliamo passare l’ultimo giorno delle vacanza in pieno relax? Il posto che fa per noi sono le Terme di Saturnia. Le troveremo a pochissimi chilometri dal capoluogo di provincia e ci regaleranno meravigliose ore per ricaricare le energie.