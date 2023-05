Weekend da sogno in Puglia? Ecco i 2 borghi preferiti da Madonna, dai Beckham e da Mara Venier

La Puglia è una delle regioni italiane più gettonate per le vacanze primaverili ed estive. I turisti italiani la amano per la natura incontaminata e per i luoghi di interesse storico. Quelli stranieri per le splendide spiagge, le colline e il clima. Tra questi ci sono anche i vip internazionali. E stiamo proprio per scoprire due località che hanno fatto impazzire Madonna, la famiglia Beckham e la “zia” Mara Venier.

L’estate si avvicina sempre di più ed è il momento di scegliere le migliori mete per le vacanze estive. Inutile girarci intorno. Noi italiani siamo molto fortunati quando si parla di destinazioni turistiche. E non solo perché ci sono alcune località super economiche che potrebbero regalarci enormi soddisfazioni. Il vero segreto dello Stivale sono le decine e decine di borghi e piccole frazioni che ogni anno fanno innamorare vip e personaggi dello spettacolo. Ad esempio vogliamo passare un weekend da sogno in Puglia prima dell’inizio dell’estate? Se non sappiamo dove andare dobbiamo assolutamente visitare i borghi preferiti da Madonna, dalla famiglia Beckham e da Mara Venier.

Capitolo è la perla pugliese che ha rubato il cuore a Mara Venier

Da alcuni anni la Puglia è diventata la vera e propria patria delle vacanze dei vip. Non per niente attrici di Hollywood come Naomi Watts hanno scelto gli incantevoli paesini pugliesi per trovare pace e tranquillità. Ma c’è anche chi ha fatto di più. È il caso di Mara Venier che aveva pensato alla località di Capitolo a Monopoli per rinnovare le promesse matrimoniali col marito Nicola Carraro. Il motivo è facile da intuire. A Capitolo ci sono alcune delle spiagge più belle d’Italia. A queste vanno aggiunti gli splendidi fondali marini, il Castello di Carlo V e le tipiche chiese rupestri. Un vero e proprio paradiso.

Savelletri: la meta preferita di Madonna e della famiglia Beckham

Molti personaggi dello spettacolo quando vanno in vacanza desiderano pace, tranquillità e contatto con la natura. Ovvero il punto di forza di Savelletri, frazione di Fasano in provincia di Brindisi. Non si conta il numero di vip che l’hanno visitata. Gli ultimi sono stati Madonna che nel 2021 ha festeggiato qui il suo compleanno e i Beckham sistematisi in una masseria a Borgo Egnazia. Savelletri è un luogo davvero magico in cui si combinano alla perfezione spiagge, piccole calette, colline e punti di interesse culturale.

Weekend da sogno in Puglia? Cosa vedere nei dintorni di Savelletri

Savelletri è rinomata per la perfetta alternanza tra spiagge sabbiose e piccole rocciose. Oltre che per i fondali ricchi di specie diverse, particolarmente amati da chi fa snorkeling. Ma a ben vedere c’è molto di più. Una tappa obbligata è il Parco Archeologico di Egnazia dove sono conservate testimonianze di epoca romana risalenti al 400 a.C.

Savelletri, inoltre, vista la favorevole posizione geografica, può essere il punto di partenza per un’esplorazione della Puglia. A pochi chilometri di distanza possiamo trovare perle come Ostuni o Monopoli. Oppure borghi splendidi come Locorotondo e Cisternino. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.