7 preziosi consigli per arredare una casa piccola. Il metodo strategico che arriva dal Giappone

In casa sembra sempre che non ci sia mai spazio a sufficienza. Se poi vivi in un appartamento a metratura ridotta, il problema viene enormemente amplificato. Ecco tante soluzioni astute e strategiche per crearti spazi anche dove sembra impossibile possano esserci.

Oggigiorno, le metrature degli appartamenti sono sempre più ridotte. Specie nelle grandi città, si è costretti a vivere in stanze di piccole dimensioni. Non si tratta solo di una questione economica, ma anche di una ottimizzazione degli spazi, soprattutto nei centri urbani più densamente popolati. Per noi italiani questo è un problema abbastanza recente. In molti altri Paesi del Mondo, invece, quello delle stanze ridotte è una normale consuetudine ormai consolidata. In Giappone, ad esempio, anche le camere degli hotel sono piccolissime. Spesso il letto è a ridosso della parete e non è rara la difficoltà di aprire il bagaglio agevolmente.

In questo articolo vedremo quindi 7 preziosi consigli per arredare una casa piccola, che arrivano proprio dal Paese del Sol Levante. I giapponesi sono noti per l’ingegnosa arte di arrangiarsi in tanti contesti, in primis nelle faccende domestiche. Chi meglio dei giapponesi, dunque, ci può insegnare come riporre in casa tutto quel che ci serve anche in spazi ridotti?

7 preziosi consigli per arredare una casa piccola

Quando si ha poco spazio, la parola d’ordine è ottimizzare. Puntare quindi a soluzioni “a doppio uso”. In camera da letto, ad esempio, al posto del comodino, si può optare per una mensola ripiegabile, da estrarre al bisogno, evitando così l’ingombro di un normale comodino. Sfruttare poi la parte interna delle ante degli armadi per collocarci delle tasche portatutto.

Ve ne sono di stoffa anche plastificata e sono utilissime per riporre accessori e bijoux, così come anche flaconi di profumo e detergenti per il corpo. Stesso stratagemma può essere usato nella porta interna di un eventuale sgabuzzino, per contenere detersivi, mollette per il bucato, stracci per le pulizie etc… In ogni ambiente, poi, sfruttare il più possibile le pareti, applicando delle mensole, ottimo piano d’appoggio.

Geniali idee salvaspazio in cucina

Spostandoci ora in cucina, anziché occupare spazio con il tavolo, scegliere un tavolo ribaltabile, da estrarre solo durante i pasti. In alternativa, in fase di progettazione, optare per il blocco cucina a penisola, che già prevede un piano dove poter sistemare piatti e posate per mangiare, direttamente vicino a fornelli e lavabo. In questo caso, la soluzione più comoda è usare dei pratici sgabelli, molto meno ingombranti rispetto alle comuni sedie.

Suggeriamo infine di sfruttare i mobili aventi poco spessore e dotati di ante ribaltabili. Si possono sistemare ovunque, anche dietro le porte. Ed ecco, quindi, i 7 preziosi consigli per arredare una casa piccola. Davvero geniali. Non trovate?