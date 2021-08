Alla fine dei saldi di fine estate possiamo trovare qualche pezzo moda evergreen per l’autunno o qualche pezzo vintage che potrebbe risultare davvero interessante. Ma attenzione, non cadiamo nella trappola dello shopping compulsivo. Domandiamoci se un certo capo o un certo accessorio ci servono davvero. Ed evitiamo tanti acquisti sbagliati o superflui, seguendo i consigli della Redazione e Moda di ProiezionidiBorsa.

Niente capi del colore sbagliato

Ecco cinque pezzi moda da non comprare per il guardaroba autunno-inverno 2021-22. Innanzitutto, quelli del colore sbagliato. Il Pantone Color Institute è la nostra guida per l’armadio all’ultima moda. Il marrone è il nuovo nero, ma il nero andrà sempre bene. Il blu e il giallo zafferano sono di tendenza, così come il verde oliva militare. Dall’estate portiamoci dietro oro, argento, viola e hot pink. Rosa, azzurri, verdini e rossi, arancio e lime insomma, lasciamoli in boutique.

Stop alla maglieria acrilica

La maglieria italiana è la più bella del Mondo e tutti i marchi del lusso mondiali corrono a produrre qui in pura lana vergine. Anche se non possiamo permetterci di comprare quelle delle super griffes, lasciamo perdere la maglieria acrilica. Costa pochissimo e appare molto soffice. Ma è come mettersi addosso una bottiglia di plastica. Tiene molto caldo, ma fa sudare. Meglio una lana rigenerata o mista a cotone, per spendere poco. Che fare dei maglioni acrilici che abbiamo in casa? Portiamoli a termine indossando una t-shirt di cotone a contatto con la pelle.

Niente scarpe fuori moda

Non compriamo l’ennesimo paio di scarpe fuori moda solo perché costano poco. Se abbiamo in tasca un budget pari a zero, possiamo non comprare niente per questa stagione da indossare. Ma integrare solo la nostra dotazione di scarpe. Per le scarpe da running sette segreti per sceglierle bene li abbiamo già svelati qui. Quest’autunno inverno indosseremo tante calzature che proteggono bene il piede dal freddo e dalla neve. Come stivali con il pelo, il tacco texano oppure piatti a punta. Il tacco è sempre comodo: larghissimo, da geisha o ispirato a quelli indossati dai personaggi dei fumetti manga. Dunque, per l’ora di punta con gli stivali di tendenza, non compriamo altri tacchi a spillo, mettiamo quelli che abbiamo già dell’anno scorso. Le scarpe eleganti sono con la punta classica, il tacco grosso o con la zeppa. Quelle comode allacciate somigliano alle scarpe da montagna.

Cinque pezzi moda da non comprare per il guardaroba autunno-inverno 2021-22

Il lavoro a distanza per alcuni è finito. Dunque, non compriamo troppi capi troppo leggeri o troppo informali. Per altri invece è ora di cambiare città per studio o per lavoro. Dunque, dobbiamo geo-localizzare il guardaroba e uscire con in mano la lista di quello che effettivamente ci servirà là dove vivremo. Al Sud il cappotto maxi o il parka non servono quasi mai. Sugli Appennini e le Alpi servono maglioni e sciarpe pesanti sotto il piumino.