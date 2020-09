Cimici in casa? Liberatene con questi rimedi naturali!

Sapevi che la disinfestazione da cimici può essere effettuata mediante dei metodi naturali al 100% che permettono di evitare l’uso di prodotti chimici e nocivi per la salute?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Ma come sbarazzarsi dunque di questi ospiti poco graditi? Non è sicuramente piacevole ritrovarsi con delle cimici in casa o ancora peggio nel proprio letto. Per questo motivo è bene scoprire alcuni rimedi efficaci per tenere lontano e debellare questi insetti dall’ambiente domestico.

Cimici marroni e cimici verdi: le differenze

La cimice è un insetto di piccole dimensioni e dal corpo sottile di forma ovale. Esistono varie specie di cimici che possono presentare delle differenze. Ad esempio, la Halyomorpha Halys, la cimice marrone che sta infestando le nostre abitazioni e danneggiando orti e giardini.

Originaria del Sud Est asiatico, soprattutto in agricoltura è molto più infestante della fastidiosa cimice verde europea dall’odore maleodorante: la Palomena Prasina. Tuttavia, le più comuni che generalmente si trovano in casa fanno parte della sottospecie Cimex lectularius, denominata “cimice dei letti“. Anch’esse, infatti, possono recare davvero molto disagio in quanto le loro punture causano sintomi come prurito, irritazione e rossore della pelle. Ma nel caso di eccessiva sensibilità al loro morso si può anche incorrere in uno shock anafilattico.

Quindi, se hai cimici in casa, liberatene con questi rimedi naturali.

Rimedi per debellare le cimici

Vi sono svariate soluzioni a cui poter ricorrere per tenere lontane ed eliminare le cimici dalla propria casa e questi metodi sono funzionali per tutte le specie o sottospecie che possono infestare l’abitazione.

Il controllo strutturale della casa

Il primo passo per eseguire un’accurata disinfestazione da cimici consiste nell’effettuare degli interventi appositi per quanto riguarda la struttura delle pareti. In questo modo si andranno a tappare tutte le possibili vie di accesso. Dopodiché si può procedere a utilizzare varie sostanze o rimedi naturali che sono dei veri e propri nemici per questi fastidiosi insetti.

Per ridurre le probabilità che le cimici entrino all’interno della casa è necessario verificare che non vi siano zone di accesso dall’ambiente esterno.

In questo senso, è possibile installare delle zanzariere alle finestre e controllare eventuali crepe che potrebbero fungere da nidi. In questo caso è opportuno ostruire il tutto stendendo dello stucco o del silicone.

Alle porte invece possono essere applicate delle fascette in gomma che andranno a chiudere gli spazi tra la porta e il pavimento. Alle cimici, infatti, sono sufficienti pochi centimetri per poter accedere alla casa. Anche il bagno e la cucina necessitano di controlli accurati. È importante verificare che lungo le zone tra le tubature e le pareti non vi sia la presenza di varchi. Nel caso, bisogna chiudere tutti i passaggi applicando del silicone.

Il controllo di biancheria e arredamento

Una volta controllata tutta la struttura della casa bisogna effettuare dei controlli sull’arredamento e sulla biancheria presente nell’abitazione in quanto le cimici sono delle vere e proprie amanti dei tessuti come materassi, lenzuola e divani.

Quindi è necessario fare un lavaggio accurato in lavatrice di tutta la biancheria casalinga, se i tessuti lo consentono, è meglio prediligere le alte temperature. Dopodiché, battere i materassi energicamente per provocare la caduta di eventuali insetti e passare l’aspirapolvere da tutti i lati. Le cimici sono molto abili a nascondersi negli angoli più invisibili. Quindi è bene controllare dietro gli armadi e i comodini, pulendo queste zone con una semplice soluzione composta da acqua e aceto per debellarle del tutto.

Cimici in casa? Liberatene con questi rimedi naturali

A questo punto non resta che ricorrere a tutti i rimedi naturali possibili per eseguire una disinfestazione, ve ne consiglieremo alcuni.

L’aglio, ad esempio, è noto per le sue potenti proprietà antibatteriche, ma può rivelarsi anche un ottimo alleato per tenere lontano le cimici dalla propria casa. Il suo odore è molto forte e non è affatto gradito da questi insetti che non appena lo avvertiranno staranno sicuramente alla larga.

Quindi via libera a qualche spicchio d’aglio collocato negli angoli della casa più a rischio. In alternativa si può realizzare un prodotto efficace e naturale da versare in uno spruzzino per effettuare le pulizie domestiche.

Per eseguire la disinfestazione basterà versare in un recipiente mezzo litro d’acqua, aggiungere gli spicchi d’aglio, portare il tutto a ebollizione e la soluzione è pronta per essere utilizzata.

Esattamente come l’aglio, tra i rimedi della nonna contro le cimici troviamo anche la menta, che può rivelarsi un ottimo repellente grazie al suo odore intenso. Sarà sufficiente anche in questo caso preparare una soluzione a base di 500 ml di acqua a cui unire 10 gocce di olio di menta e spruzzarla su eventuali zone di accesso.

Prova il sapone di Marsiglia

Oltre all’aglio e alla menta, si può ricorrere all’uso del sapone di Marsiglia. Create un composto con questo prodotto unito ad una quantità di acqua da spruzzare sulle zone infestate, oppure sul balcone, o sul terrazzo, per prevenire un’infestazione. Anche in questo caso gli insetti si allontaneranno non appena avvertiranno il suo intenso odore.

Infine, un efficace rimedio naturale è sicuramente l’erba gatta. Può essere coltivata in giardino senza particolari difficoltà e grazie alla sua presenza sarà possibile proteggere la casa dall’arrivo delle cimici.

Questi sono dei rimedi fai da te che è possibile utilizzare per allontanare le cimici. Ma se la situazione fosse molto più complessa, questi “trucchi” saranno poco efficaci e sarà necessario contattare una ditta specializzata per una disinfestazione professionale.