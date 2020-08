Esistono molti rimedi naturali ed insetticidi biologici per uccidere o allontanare i parassiti delle piante. L’ utilizzo dei metodi naturali fa si che non vengano uccisi insetti che al contrario, si cibano dei parassiti, apportano benefici e sono utili alla catena biologica come le coccinelle e le cimici.

Insetticida biologico per gli afidi

Gli afidi sono parassiti piccolissimi, formano delle colonie sulle parti più tenere delle piante e ne succhiano la linfa, indebolendole. In più, questi producono una sostanza di cui le formiche sono ghiotte, la melata. Per questo motivo le formiche li allevano spostandoli da un punto all’altro. La melata oltre ad attirare le formiche comporta anche lo sviluppo di funghi.

Ecco alcuni tra i rimedi naturali e insetticidi biologici per l’orto e le piante ornamentali.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ricetta all’aglio e alcool

Ingredienti

Una bottiglia da un litro e mezzo

Una decina di spicchi di aglio tritati

30g di sapone di marsiglia

Un cucchiaio di alcool denaturato

Procedimento

Riempire la bottiglia con acqua del rubinetto. Metterci all’interno tutti gli altri ingredienti e agitare bene. Occorre far riposare la miscela per tre giorni dopo di che bisogna filtrarla e metterla in uno spruzzino. L’insetticida biologico è pronto per l’uso!.

Come utilizzare

Vaporizzare l’insetticida sulle piante al mattino presto o la sera . Questo è raccomandato perché col sole, poiché c’è la presenza dell’alcool, le piante potrebbero bruciare. Il composto si può conservare a lungo.

Ricetta all’aglio e peperoncino

Ingredienti

Peperoncini verdi

Tre spicchi di aglio

Una cipolla piccola

Procedimento

Riempire una bottiglia con un litro di acqua. Tritare gli ingredienti e metterli all’interno della bottiglia. Mescolarli bene e lasciare a macerare per qualche giorno. Dopodiché filtrare il composto con un colino e trasferirlo in uno spruzzino.Dopo una settimana vedrete gli afidi sparire.

Ricetta all’aglio e olio vegetale

Ingredienti

Quattro spicchi di aglio

Un cucchiaino di olio vegetale

Una cipolla piccola

Un peperoncino

Procedimento

Tritare i quattro spicchi di aglio, la cipolla e il peperoncino. Mettere il tutto in un litro di acqua per circa due ore. Successivamente filtrare, mescolare e aggiungere un cucchiaino di olio vegetale.

Approfondimento

Sale ed olio di oliva per ridurre i problemi alla cervicale