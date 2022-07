Di certo gli occhi sono tra le cose che notiamo prima in una persona quando la conosciamo. Uno sguardo attento e profondo può far strage di cuori, più di ogni altra parte del corpo. Non solo quando gli occhi sono chiari, anzi, forse un occhio marrone è ancora più affascinante. Colori e forme degli occhi sono tutti diversi e cambiano da persona a persona. Sicuramente una parte importante del fascino di uno sguardo magnetico la fa il trucco. Un make up azzeccato può valorizzare ed enfatizzare degli occhi già profondi. Ma può anche rendere più affascinante un taglio degli occhi che ha bisogno di essere valorizzato. Sicuramente ombretto, eyeliner e matita sono fondamentali, ma il grosso del lavoro lo fa il mascara. Ciglia lunghe, voluminose e incurvate incorniciano e valorizzano anche l’occhio più piccolo.

Ciglia più voluminose e incurvate con questo modo per mettere il mascara

Il problema è che non tutte abbiamo naturalmente delle ciglia lunghe e fitte. Piuttosto, la maggior parte delle persone ha ciglia normali, un po’ rade e leggermente dritte. Utilizzando il piegaciglia nel modo giusto si può creare una sorta di laminazione fai da te. Ma anche il mascara può fare la differenza, ne esistono molti che promettono di allungare le ciglia e volumizzarle. Alcuni più di altri sembrano funzionare meglio, ma anche l’applicazione del mascara può fare la differenza. Oggi vedremo proprio un semplice metodo che in poche mosse può rendere le ciglia più lunghe e incurvate.

L’applicazione può fare la differenza

È una tecnica davvero semplice che si può usare con qualsiasi tipo di mascara e scovolino. Per favorire l’applicazione possiamo piegare ad angolo retto la spatolina finale dello scovolino. Prima di tutto applichiamo il mascara all’inverso, cioè spingendo verso l’esterno. Teniamo tirata la palpebra mobile e mettiamo il mascara dal lato interno delle ciglia, con un movimento verso il basso. L’aspetto sembrerà un po’ strano, ma non c’è da preoccuparsi. Ora procediamo mettendolo normalmente e noteremo subito la differenza. Con questo metodo il mascara arriverà fino alle radici delle ciglia, rendendole più folte. Così saranno visibilmente più piene e lunghe rispetto alla normale applicazione. Siccome è probabile macchiare la palpebra mobile durante l’applicazione, utilizziamo un dito per evitare sbavature. O al massimo procediamo a rimuoverle con un bastoncino di cotone e poi ritocchiamo l’ombretto.

Quindi, per ciglia più voluminose e incurvate possiamo provare questo facilissimo trucco. Non ci serviranno mascara particolari, anche se uno di buona qualità renderà l’effetto più evidente. Ora non ci resta che completare il trucco occhi e ammaliare tutti con il nostro sguardo profondo.

