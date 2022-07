Prendiamo la classica spiaggia di un litorale italiano, mediamente affollata e difficilmente noteremo questa assenza. Per tutti coloro che amano la lettura, sarà praticamente impossibile non vedere un libro di Paulo Coelho sotto qualche ombrellone. Un autore che secondo le stime, avrebbe venduto più di 200 milioni di copie in tutto il Mondo. Tradotto in decine e decine di lingue, questo autore che nel giro di pochi anni ha letteralmente conquistato una folla di fan. Così come l’immancabile Agatha Christie, che troviamo sempre presente nelle edicole e nelle librerie, con tanti romanzi in versione economica, perfetti per la spiaggia. Ma, se abbiamo deciso di sterzare con la classica lettura, proviamo a conoscere alcuni degli scrittori emergenti del momento.

Anche un italiano tra gli autori del momento

Vincitore di un premio Strega, Niccolò Ammaniti, autore romano, è uno degli scrittori suggeriti anche da una recente indagine britannica. Regista e sceneggiatore, questo prolifico autore che può vantare tra i suoi successi alcuni titoli imperdibili:

Come Dio comanda;

Anna;

Io e te;

Che la festa cominci.

Autore consigliato a tutti coloro che cercano una lettura abbastanza impegnata, che analizzi gioie dolori del carattere e delle psicologie delle persone. Un autore che potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa, per chi non lo conosce.

Paulo Coelho e Agatha Christie per la classica lettura sotto l’ombrellone assieme a questi 3 autori emergenti

Per le nostre Lettrici appassionate di classiche storie d’amore, ma profonde e legate agli eventi storici, ecco un autore che sta stupendo il Mondo intero. Arriva ancora una volta dal Regno Unito, e ancora una volta dal mondo del cinema e del teatro. Il suo nome è Ian McEwan ed è salito alla ribalta con alcuni titoli davvero di successo. Storie d’amore, intense e profonde, che si legano a determinati momenti storici, coinvolgendo il lettore in un’atmosfera davvero suggestiva e interessante. Tra i suoi romanzi più famosi, ricordiamo: Espiazione, Chesil Beach e Macchine come me.

Giovanissima ma già di successo

Paulo Coelho e Agatha Christie per la classica lettura, chiudendo la nostra rassegna con una scrittrice che potremmo definire ancora in erba. È la giovanissima Daisy Johnson, sempre britannica, e in vari premi internazionali tra le più giovani candidate alla vittoria finale. Sono già 3 i suoi riconoscimenti letterari, portati a casa grazie a un talento, che secondo la critica, produrrà parecchi romanzi di successo anche nei prossimi anni. Acclamatissimo da pubblico e critica, segnaliamo “Sorelle”, storia di paura e debolezza, terrore e fragilità di due sorelle legate da un affetto morboso. Talmente unite tra loro da fare un patto di sangue, come facevano gli indiani d’America.

Lettura consigliata

Già vincitore del Premio Bancarella e con milioni di copie vendute ecco l’autore tutto italiano che sta spopolando nel Mondo coi suoi romanzi avvincenti