Lo sguardo per una donna è importantissimo, tutte dedichiamo ore davanti allo specchio per prenderci cura di noi ed apparire più belle.

Il trucco è uno di quei momenti a cui la gran parte delle donne non può rinunciare. Poche e semplici mosse possono bastare per un make up semplice, ma che ci rende più sicure e ci fa sentire più attraenti.

Lo sguardo è uno step fondamentale che non possiamo trascurare durante la nostra beauty routine. La cura delle nostre ciglia parte molto prima dell’applicazione del mascara, un elemento indispensabile per rendere lo sguardo più intenso ed accattivante.

Scopriamo come avere ciglia lunghissime e occhi da cerbiatta in ogni occasione. Con questi 3 trucchetti facili e veloci per uno sguardo irresistibile sarà facilissimo.

I segreti degli esperti

È fondamentale struccare gli occhi tutte le sere e delicatamente senza strofinare eccessivamente. Per rimuovere residui di trucco è necessario utilizzare uno struccante bifasico a base di olio ed acqua, da applicare delicatamente sulle ciglia. Risciacquare accuratamente il viso.

Pettinare delicatamente sempre le nostre ciglia con uno scovolino da mascara pulito. Questo ci permetterà di avere delle ciglia sempre ben pettinate e districate e ci faciliterà anche nell’applicazione del mascara.

Applicare la sera dell’olio di ricino sulle nostre ciglia con l’aiuto dello scovolino pulito può aiutare. L’olio di ricino nutre le ciglia e le renderà più lucide e resistenti.

Passiamo al passaggio fondamentale, l’applicazione del mascara.

Ognuno ha la propria forma di ciglia, in alcuni casi esse sono lunghe e discendenti, in altri corte e rade, in altri ancora lunghe e folte, a seconda delle proprie bisognerà prestare maggiore ad alcuni dettagli piuttosto che ad altri.

Il mascara

In commercio esistono innumerevoli qualità di mascara, l’importante è sceglierne uno che ci aiuti nell’estensione delle ciglia. È poi fondamentale il metodo di applicazione e la curvatura delle ciglia.

In primis aiutarsi con un piega ciglia. Successivamente per occhi lunghi e sottili è fondamentale applicare il mascara principalmente nella zona centrale dell’occhio per intensificare lo sguardo e renderlo più ampio e armonico. Mentre per degli occhi più tondeggianti è importante scurire principalmente le ciglia finali, così da allungarne la forma.

Per un effetto più naturale applicare una sola passata di prodotto, mentre se si ricerca un effetto più marcato ed uno sguardo più intenso le passate da applicare sono 2.

Ecco spiegato come ottenere ciglia lunghissime e occhi da cerbiatta in ogni occasione con questi 3 trucchetti facili e veloci per uno sguardo irresistibile.