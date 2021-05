Anche chi di noi non è a dieta a volte vuole ridurre un po’ le porzioni di ciò che mangia. La golosità, si sa, spesso non ci dà scampo. Molti però pensano di dover eliminare del tutto quei cibi considerati poco sani. In certi casi questo è necessario, se si parla di diete particolari o restrizioni alimentari specifiche.

Chi vuole semplicemente limitare le porzioni può però farlo senza fatica perché con questi due semplicissimi trucchi potremo mangiare meno senza nemmeno accorgercene, senza rinunciare ai nostri piatti preferiti e senza sacrifici.

Un semplice trucchetto

C’è chi è bravissimo a capire quando arriva la sazietà. Queste persone smettono di mangiare non appena si sentono piene. Alcuni di noi, invece, finiscono col mangiare fino a scoppiare. Per questa ragione dobbiamo in qualche modo “ingannarci”. Un primo modo per farlo è scegliere i piatti giusti. Molto spesso, infatti, finiamo col mangiare tutto quello che abbiamo nel piatto.

La soluzione non è quindi riempire meno il piatto, ma scegliere piatti più piccoli! In questo modo ci sembrerà di mangiare comunque molto (il piatto è colmo!) ma in realtà ci siamo serviti porzioni più piccole. E se abbiamo ancora fame niente paura, abbiamo diritto al bis!

Non solo piatti

Con questi due semplicissimi trucchi potremo mangiare meno senza nemmeno accorgercene, senza rinunciare ai nostri piatti preferiti e senza sacrifici. Se il primo trucco ha a che fare con i piatti, nel secondo sono importanti le posate. Anzi, parliamo in particolare di cucchiai e cucchiaini. Quando possibile, infatti, il consiglio è quello di sostituire i cucchiai con i cucchiaini. In questo modo gelati, dolci e altri piatti golosi dureranno di più perché ogni boccone sarà più piccolo.

I più voraci di noi lo sanno bene, con un cucchiaio grande certi piatti finiscono troppo in fretta! In questo modo ci sembrerà di aver mangiato una porzione più abbondante senza però esagerare davvero.