Il forno tra le mura domestiche è un elettrodomestico praticamente indispensabile. Sia per cuocere i cibi in maniera più sana, rispetto invece alle fritture. Sia perché alcuni cibi sono deliziosi se e solo se sono cotti al forno.

Dalla pasta al forno all’arrosto, passando per le pizze, le focacce e i dolci. Per esempio, tutti i lievitati andrebbero sempre cucinati in forno in modalità statica. Mentre per altri cibi, anche cotti contemporaneamente su più ripiani, la cottura migliore è quella in modalità ventilata.

Come capire se il forno funziona bene e quando è meglio cambiarlo

Pur tuttavia, può capitare che, pur scegliendo il programma di cottura giusto, i cibi escano dal forno bruciacchiati. O addirittura sempre cotti fuori ma crudi dentro. Vediamo allora di approfondire questo aspetto, includendo anche il caso in corrispondenza del quale il forno elettrico è da cambiare. In quanto non più funzionante in maniera corretta.

Nel dettaglio, su come capire se il forno funziona bene, la prima cosa da fare è quella di verificare il corretto funzionamento delle resistenze. Dopo aver portato il forno alla temperatura massima, ed averlo poi scollegato dalla corrente, sarà facile capire se il calore sia sprigionato o meno dalle resistenze avvicinando la mano, facendo molta attenzione. Ovverosia, posizionandola nella parte superiore e nella parte inferiore del forno.

Quando il fornetto elettrico è da cambiare. Dalle resistenze allo sportello che resta sempre aperto

Inoltre, anche senza questo test, spesso nei fornetti elettrici non funzionanti una delle resistenze non diventa mai di colore rosso fuoco. Ed in tal caso occorrerà riparare il forno o cambiarlo direttamente. In più, il forno spesso non cuoce anche perché lo sportello resta leggermente aperto a causa del malfunzionamento delle cerniere o delle guarnizioni. Ed anche in questo caso la cottura delle pietanze non avverrà correttamente e, tra l’altro, servirà più tempo con un conseguente maggior consumo di elettricità.

Attenzione pure al termostato ed alla ventola di convezione

I problemi relativi allo sportello ed alle resistenze sono solo due tra le possibili cause di malfunzionamento del forno elettrico. Spesso, infatti, il problema sta nel termostato regolabile che è difettoso. Oppure si aziona la cottura in modalità ventilata, ma in realtà la ventola di convezione non è più operativa.

Quando si verificano questi problemi, il costo di riparazione spesso può essere tale che è più conveniente acquistare un forno elettrico nuovo di zecca. Cogliendo l’occasione per acquistare un forno elettrico ad alta efficienza energetica. E che quindi garantisca pure un risparmio in bolletta.

