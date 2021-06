D’ora in poi chi sfrutta i giorni di permesso con la Legge 104 deve stare molto attento. La Cassazione ha stabilito un principio che farà sicuramente tremare un po’ tutti. Infatti chi usufruisce della Legge 104 deve necessariamente sapere che non potrà fare determinate cose.

La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore quando sfrutta i permessi della Legge 104 per fare la spesa oppure andare al mare con la propria famiglia. Attenzione dunque a cosa e come si fa. La pronuncia ora diventa una spada di Damocle per quanti decidono di fare altro sfruttando i benefici della Legge 104.

Il caso specifico

La Cassazione si è pronunciata a seguito di una querelle tra un dipendente e Poste Italiane.

Il caso risale al 2007 quando il lavoratore per due giorni di seguito nel mese di agosto ha usufruito dei permessi ai sensi della Legge 104 per assistere la madre.

Invece, Poste Italiane ha verificato che il suo dipendente ha fatto ben altro, intrattenendosi in attività incompatibili con l’assistenza. I legali di Poste Italiane sono riusciti a dimostrare che il dipendente in quei due giorni è andato al mercato, al supermercato e addirittura al mare con la famiglia. Dunque nulla di riconducibile all’assistenza vera e propria del familiare in difficoltà.

Inutile invocare la privacy

I legali del dipendente hanno anche sollevato una presunta lesione della privacy da parte di Poste Italiane. Invece non è assolutamente così poiché Poste Italiane poteva adoperarsi in qualunque modo per accertare l’utilizzo illecito del permesso.

Cosa fare per non rischiare il licenziamento con Legge 104

La Cassazione ha fissato dei paletti molto chiari e sicuramente d’ora in poi le aziende prenderanno in considerazione questa pronuncia per eventuali casi simili. Ebbene i giudici ritengono che l’assenza dal lavoro con permessi 104 debba essere finalizzata esclusivamente all’assistenza del disabile.

Dunque non si può fare altro se non stare con la persona bisognosa di assistenza. Quindi nel caso in cui si chieda il permesso Legge 104 non si può andare a fare la spesa oppure andare in vacanza.