Magari ci siamo appena trasferiti in una casa più grande, oppure vogliamo rinnovare la nostra casa.

In ogni caso non è escluso che ci si trovi a corto di idee nel decorare una stanza. Non importa lo stile, ci sono dei trucchi che possono aiutare a migliorare la propria casa. Si può essere un collezionista d’arte, un amante della natura o un topo di biblioteca: la casa rimane un mezzo per mostrare la propria personalità e i propri gusti.

Scopriamo insieme dei facili modi per rendere la propria casa più accogliente e personale.

Come rendere più luminosa e accogliente una stanza della casa in alcuni semplici modi risparmiando tempo e denaro

Rendiamo la parete un album fotografico a vista, grazie a delle cornici economiche dove poter esibire i nostri ricordi.

Non ci servirà nemmeno forare il muro, poiché è possibile comprare degli adesivi ad hoc per appendere le proprie fotografie preferite. Una buona idea per avere un effetto estetico sorprendente è quella di scegliere foto che abbiano colori simili.

Anche quadri di grandi dimensioni aiuteranno a far sembrare la stanza più grande. Inoltre con un semplice dipinto si riesce facilmente ad attirare l’attenzione di chi guarda e non si dovrà necessariamente aggiungere altri elementi.

In alternativa, possono aggiungere anche dei semplici specchi. Infatti, gli specchi riflettono la luce e sono un ottimo sistema per decorare una parete vuota. Rendono gli ambienti non solo più ampi, ma sicuramente più luminosi.

Si può appendere un grande specchio oppure più pezzi, per creare più effetti di luce.

Se si è amanti della natura, c’è la possibilità di appendere delle piante. Ci sono diversi vasi appositi che ci permettono di mostrare i nostri fiori preferiti come fossero quadri.

Aggiungere scaffali e librerie

Se la propria casa è di piccole dimensioni e si devono utilizzare tutti gli spazi efficientemente, allora non c’è modo migliore se non quello di aggiungere degli scaffali.

Si possono utilizzare come libreria oppure per arredare la propria casa con sculture, fiori e altri oggetti.

Anche posizionare una libreria può aiutare nell’abbellire gli spazi ed essere allo stesso tempo funzionale.

Ci sono altri metodi meno convenzionali su come rendere più luminosa e accogliente una stanza. Per esempio, dare spazio alla creatività e dipingere sulle pareti forme e motivi astratti con l’aiuto di stencil.

Aggiungere delle tavole in legno per dare un senso retrò alla nostra stanza è un’idea originale e interessante per chi ama la campagna.

In conclusione, qualsiasi sia il modo con cui decoriamo le nostre stanze, l’importante è che rispecchi ciò che ci piace e la nostra personalità. Solo così potremmo sentire veramente la casa come nostra.

