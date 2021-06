Il nuoto è un’attività molto efficace per perdere peso. Abbiamo già visto in questo articolo quante calorie si consumano camminando. Oggi invece analizzeremo il consumo di calorie che possiamo ottenere con una piacevole e rilassante nuotata. Ebbene ci sorprenderemo scoprendo quante calorie bruciamo nuotando a rana e quante a dorso.

Le variabili

Una variabile fondamentale che può davvero fare la differenza nel consumo di energia durante una nuotata è il peso. Ebbene, più si è pesanti e più calorie si bruciano.

C’è poi da valutare il metabolismo personale. Per questo ci rifacciamo ad uno studio effettuato dai ricercatori dell’American College of Sports Medicine. Gli esperti hanno stimato cosa accade in una persona comune con un metabolismo basale medio. Ebbene, vediamo cosa succede se nuotiamo per un’ora a prescindere dalla distanza che percorriamo.

Nuotando a rana

Se amiamo nuotare a rana possiamo ottenere risultati davvero stupefacenti in termini di dimagrimento. Una persona di 60 kg brucia circa 590 calorie all’ora. Se il peso è di 70 kg le calorie consumate diventano circa 700. Un individuo di 10 kg superiore può arrivare ad un consumo di circa 800 calorie mentre una persona di 90kg può raggiungere il risultato di 900 calorie bruciate in un’ora.

Nuotando a dorso

Se invece amiamo nuotare a dorso vediamo cosa accade. Se il nostro peso è di circa 60 kg abbiamo la possibilità di bruciare circa 400 calorie nuotando in questo stile. Questo valore aumenta fino a poco meno di 500 calorie se pesiamo 70 kg. Mentre con 10 kg il più possiamo raggiungere un consumo di circa 570 calorie. Se la nostra massa corporea corrisponde a 90 kg, nuotando a pancia in su possiamo consumare fino a 650 calorie in un’ora.

Ricordiamoci inoltre che il nuoto oltre a bruciare calorie è estremamente benefico per le nostre articolazioni Dunque è uno sport adatto a tutte le età. Divertendoci potremmo quindi ottenere eccellenti risultati anche per mantenere la linea.

