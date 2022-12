Riparte il rally a Wall Street oppure è stato un falso segnale?

Jerome Powell tranquillizza i mercati sull’inflazione e sui tassi e questi esplodono al rialzo. Domani verranno pubblicati i dati sull’occupazione, e potrebbero anche arrivare sorprese. Settimana prossima è attesa la decisione della FED. L’economia rallenta? I tassi rimarranno fermi veramente? Ecco cosa monitorare nei prossimi giorni.

Il dollaro continua aperdere terreno contro l’euro, e oramai sembra puntare verso 1,10 in pochi mesi. Questo significa che già da diverse settimane, veniva anticipato un possibile stop al rialzo dei tassi di interesse.

Torniamo a cosa è successo ieri e all’esplosione di momentum che si è verificata.

Cosa potrebbe significare?

I forti movimenti solitamente fanno iniziare dei trend. Cosa dire per quello di ieri? Riparte il rally a Wall Street oppure è stata una trappola per orsi?

La risposta non è scontata in quanto sul tappeto ci sono alcune variabili che potrebbero metterci lo zampino. Ci riferiamo ai dati macroeconomici che verranno pubblicati nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda invece gli aspetti legati allo studio dei grafici, per il momento continuiamo a caldeggiare un’ipotesi che riteniamo più probabile. Anzi, il movimento di ieri ha rafforzato la nostra tesi. Almeno per il momento.

Gli indicatori e oscillatori segnano probabili ulteriori rialzi, ma procediamo per gradi

La seduta borsistica del 30 novembre ha chiuso con forza e ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

34.589,77

Nasdaq C.

11.468

S&P 500

4.080,11.

Riparte il rialzo?

La previsione annuale è molto chiara ed è in linea con quella che è la ciclicità. Dicembre infatti è quasi sempre un mese positivo per i mercati.

Riparte il rally a Wall Street? Su cosa puntano gli addetti ai lavori?

Frattanto iniziano a fioccare raccomandazioni degli analisti su alcuni titoli tecnologici considerati sottovalutati.

Ci riferiamo ad Amazon, Apple, Google e Microsoft. Il consenso “li vuole” sottovalutati fra il 15 e il 30% dai livelli attuali.

Cosa potrebbe fernmare l’euforia di ieri?

Un ritorno in chiusura di seduta sotto i minimi che i mercati e le azioni hanno segnato proprio ieri.

Oggi ci saranno prime indicazioni in merito. La nostra idea prevalente da ora ai prossimi 3/4 giorni è per una fase laterale.