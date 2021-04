Non è la prima volta che Noi di ProiezionidiBorsa ci occupiamo di denti e dentifrici. Infatti, è da un po’ di tempo che abbiamo scoperto che il dentifricio può essere utile per moltissime cose. In questo articolo, ad esempio, abbiamo visto gli straordinari effetti del dentifricio mescolato alla Coca Cola.

Certo, scoprire cose nuove su prodotti di uso comune è davvero sorprendente. Abbiamo in casa praticamente di tutto, e se solo sapessimo come usare ciò che abbiamo vivremmo decisamente meglio. Tuttavia, è anche normale cercare di capire come usare al meglio i prodotti per ciò che sono stati fatti.

In particolare, la prima funzione del dentifricio non è certo quella di lavare i vetri. Serve, infatti, a farci mantenere una corretta igiene orale. Certo, fino a qua lo sapevamo tutti. Il problema sorge nei modi: siamo proprio sicuri di saperci lavare i denti correttamente? Siamo proprio sicuri di adottare la tecnica e le tempistiche giuste? Infatti, ci laviamo tutti i denti così ma secondo i dentisti commettiamo un gravissimo errore.

Il metodo sbagliato che usiamo tutti

Quando ci laviamo i denti dobbiamo sapere che c’è un metodo particolare. Di solito, noi apriamo il rubinetto, mettiamo il dentifricio sullo spazzolino e cerchiamo di finire di lavarci i denti il più velocemente possibile.

Come? Ebbene, facciamo fare allo spazzolino un movimento orizzontale sui nostri denti, cercando così di prenderli tutti in poche mosse. Cerchiamo di sbrigare questa faccenda velocemente, senza pensarci troppo. Tuttavia, i dentisti ci ricordano che questo è proprio un metodo sbagliato, perché può danneggiare lo smalto dei denti e anche le gengive. Inoltre, in questo modo è impossibile eliminare completamente la placca.

Il metodo giusto secondo i dentisti

Ebbene, il metodo che tutti i dentisti segnalano prevede che spazzoliamo i denti verticalmente. Dalle gengive alla fine, uno per uno. Certo, ci mettiamo molto più tempo ma una pulizia di questo genere ci porterà immensi benefici. Ecco perché ci laviamo tutti i denti così ma secondo i dentisti commettiamo un gravissimo errore.