Le famose pulizie di primavera sono finalmente iniziate. Sono quel momento dell’anno in cui ogni famiglia italiana tende a passare tanto tempo nella pulizia della propria dimora e alla riscoperta dei capi primaverili.

Ci sono anche alcune famiglie che, oltre alle pulizie interne, si dilettano anche nella pulizia di giardini e balconi. Parliamo di un momento forse noioso, ma certamente necessario alla salute e all’igiene di tutti noi. Forse, quest’anno le pulizie di primavera sono e saranno più rapide e indolori rispetto agli anni passati. Con tutto il tempo che abbiamo avuto a causa delle restrizioni dovute alla lotta contro la diffusione dell’epidemia, abbiamo avuto tantissimo tempo libero.

I più intelligenti, infatti, hanno già diluito le pulizie di primavera nel tempo o hanno seguito questo nostro prezioso consiglio. In poche parole, per fare al meglio le pulizie di primavera ci dobbiamo armare di olio di gomito e di alcuni prodotti. Possiamo andare al supermercato e fare una grandissima spesa, oppure possiamo crearci noi questi prodotti. Ecco perché tutti stanno mescolando Coca Cola e dentifricio in un bicchiere.

Procedura

Ebbene, prendiamo un piccolo contenitore, o un bicchiere, e svuotiamo un tubetto di dentifricio. In seguito, prendiamo una piccola bottiglia di Coca Cola, meglio se da 50 centilitri, e la svuotiamo interamente.

Con l’aiuto di una frusta, andiamo a comporre un prodotto omogeneo che andiamo a versare in uno spruzzino vergine. In altre parole, lo spruzzino non deve avere nulla al suo interno.

Pulizia degli spazi interni

A questo punto, possiamo usare questo nostro prodotto per sgrassare praticamente tutte le superfici interne della casa.

Pulizia degli spazi esterni

Con questa miscela possiamo anche pulire alcuni spazi esterni. Pensiamo ad alcune ringhiere, protezioni varie e pietre particolari. Certo, il Lettore dovrà sapere bene che per poter usare di nuovo l’adorato barbecue si dovrà disinfettare di nuovo a dovere la griglia, meglio se proprio con il fuoco.

Tuttavia, una prima passata con il nostro sgrassatore artigianale sarà già un ottimo passo per la pulizia finale. Ecco perché tutti stanno mescolando Coca Cola e dentifricio in un bicchiere.