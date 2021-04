Tra le tante misure pensionistiche i lavoratori possessori di Legge 104 o coloro che assistono un familiare con Legge 104, possono accedere alla pensione prima dei 67 anni. Un Lettore ha chiesto agli Esperti di ProiezionidiBorsa se è possibile ottenere la pensione anticipata con Legge 104 senza gravità e con pochi contributi? Prima di rispondere alla domanda diretta bisogna esporre una breve sintesi delle possibilità di pensionamento in vigore nel 2021 che permettono l’accesso con Legge 104.

È possibile ottenere la pensione anticipata con Legge 104 senza gravità e con pochi contributi?

Il nostro sistema previdenziale è molto complesso e ricco di riforme pensionistiche. In riferimento ai lavoratori con disabilità o coloro che assistono un familiare, la normativa prevede molte agevolazioni.

Infatti, per l’anno in corso e fino al 30 novembre 2021 è possibile presentare domanda del sussidio APE Sociale. Si tratta della fruizione di un assegno corrisposto per 12 mensilità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Possono accedere a questa misura solo coloro che rientrano in determinate tutele. Tra le tutele sono compresi i lavoratori:

disabili con invalidità uguale o superiore al 74%;

caregiver (coloro che assistono un familiare disabile convivente da almeno sei mesi, in possesso di verbale Legge 104 con handicap grave).

Per accedere a questa misura sono richiesti 63 anni di età e un minimo di 30 anni di contributi.

Le ultime disposizioni

Oltre all’Ape Sociale è possibile accedere anche alla Quota 41 per i lavoratori precoci. Anche in questo caso la domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2021. Il requisito contributivo richiesto per accedere a questa misura è di 41 anni a prescindere dall’età anagrafica.

Inoltre, è richiesto un anno di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Le tutele per invalidità sono le stesse richieste per APE Sociale.

In riferimento alla domanda posta dal Lettore, non è possibile anticipare la pensione con la Legge 104 art. 3 comma 1 (handicap lieve). Per accedere alle misure pensionistiche attualmente in vigore è richiesto il verbale Legge 104 art. 3 comma 3 (handicap grave).