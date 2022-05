Insolito tiramisù quest’incredibile dolce cremoso e light, senza uova e zucchero, che ci farà assaporare le fragole come non abbiamo mai fatto

Con l’arrivo della primavera molte delle nostre abitudini cambiano. I giorni si allungano e le temperature diventano piacevoli e ci danno energia e buon umore. Chi si è arreso alla pigrizia invernale, adesso può riprendere l’attività sportiva per ritornare in forma smagliante. Un aiuto ce lo danno anche l’alimentazione e gli ingredienti di stagione. Niente più zuppe calde per riscaldarsi, ma portate più leggere e fresche che aiutano a mantenersi attivi.

Ci sono delle novità anche per chi ama i dolci. Invece del calorico cioccolato o della crema, tra i banchi del mercato sono comparse le prime fragole. Col colore rosso acceso e il loro profumo zuccherino, sono irresistibili e perfette per preparare moltissime ricette. Ecco perché gli Esperti di cucina della Redazione hanno creato un dessert al cucchiaio che ci farà letteralmente impazzire.

È un insolito tiramisù quest’incredibile dolce cremoso pensato per esaltare le fragole e al contempo contenere l’apporto di grassi e zuccheri. Infatti, senza uova e senza zucchero, ci farà riscoprire il piacere di una coccola liberata dal senso di colpa. Dopo averlo mangiato ci lascerà con un piacevolissimo sapore in bocca e non appesantirà il nostro stomaco. Ma è arrivato il momento di scoprire come prepararlo.

Per il nostro tiramisù primaverile non abbiamo bisogno di moltissimi ingredienti. Come sappiamo, questo dolce si caratterizza per l’utilizzo di biscotti savoiardi imbevuti nel caffè.

Per questa versione possiamo utilizzare dei biscotti secchi sbriciolati di qualsiasi tipo. Può essere un’idea antispreco utilizzare gli avanzi di pacchi di biscotti diversi. Gli altri ingredienti sono:

300 g di fragole;

200 g di biscotti secchi;

150 g di yogurt greco naturale o di soia;

30 g di miele;

1 limone;

150 g di panna vegetale.

Iniziamo lavando le fragole. Eliminiamo il picciolo e tagliamole a pezzetti. Mettiamole in una scodella e irroriamole con succo di limone e un pizzico di sale. Lasciamole da parte per mezz’ora. Poi preleviamone metà e con un frullatore a immersione riduciamo il tutto in una crema cui aggiungeremo 1 cucchiaino di miele.

Proseguiamo montando la panna vegetale. Mescoliamola allo yogurt e a 1 cucchiaino di miele. Adesso prendiamo delle coppette monodose e componiamo il nostro tiramisù. Iniziamo con un cucchiaio di crema di yogurt, uno di fragole, uno di biscotti bagnati nella crema di fragole e così via. Possiamo decorare il tutto alla fine con della granella di pistacchi o qualche foglia di menta fresca. Presentato così e gustato in compagnia saprà rapirci il cuore.

