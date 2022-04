Chiunque potrebbe appiattire la pancia e avere un bel fisico con questi esercizi veloci per addominali scolpiti e duri come la roccia

Un buon allenamento parte dalla conoscenza del proprio corpo e dei limiti che si hanno. Spesso molti esagerano e compiono sforzi eccessivi per ottenere i risultati sperati in pochissimo tempo. Tuttavia, bisogna sapere che l’esercizio migliore è quello ragionato e svolto nella maniera corretta. Solo in questo modo potremo sperare di raggiungere la forma fisica a cui ambivamo da tempo.

Un ventre piatto e sodo è il sogno nel cassetto di chi vorrebbe riacquistare la linea in vista dell’estate. Ma anche di chi punterebbe semplicemente a definire la muscolatura per apparire al meglio in pubblico. Per raggiungere tale obiettivo, non possiamo fare a meno di concentrarci sugli addominali.

Chiunque potrebbe appiattire la pancia e avere un bel fisico seguendo le due schede d’allenamento che mostreremo qui di seguito.

Quello che c’è da sapere prima di iniziare ad allenarsi

Per ottenere l’addome da copertina che abbiamo visto sfoggiare tante volte sulle riviste di fitness dovremmo tenere conto di alcuni fattori. Il primo sarebbe la genetica: è un parametro su cui non possiamo incidere, ma che determinerebbe i lineamenti del nostro addome.

Il secondo e il terzo fattore riguardano l’allenamento e la composizione corporea in età di sviluppo. Iniziando ad allenarsi e fare sport sin da giovani, abitueremmo il corpo agli sforzi e potremmo renderlo più modellabile una volta cresciuti. Per il secondo punto, molto inciderebbe l’alimentazione: mangiando più cibi salutari, otterremmo migliori risultati e ridurremo i grassi.

Ecco, dunque, due schede di workout facili e veloci per scolpire gli addominali. La prima si compone di:

2 serie da 20 ripetizioni di crunch classici, seguiti da 90 secondi di recupero;

90 secondi di twist lento con rotazioni ampie;

20 minuti di tapis roulant o ellittica.

Ecco la seconda scheda:

2 serie di 20 ripetizioni di crunch inversi e successivamente 90 secondi di recupero;

30 secondi di twist veloce e breve con bastone;

20 minuti di tapis roulant o ellittica.

Ricordiamo che questi esercizi non possono sostituire il lavoro di un personal trainer. Inoltre, si consiglierebbe di integrarli in un programma più ampio che coinvolga tutti i muscoli del corpo.

