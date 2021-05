Chiunque ha questo tipo di stendino deve conoscere questo risvolto negativo che rovina il bucato e che purtroppo si verifica quasi sempre. Ognuno di noi in casa ha uno stendino, che sia grande o piccolo, che si metta in doccia o che si tenga fuori in balcone. Questo è uno strumento della casa che non deve assolutamente mancare.

Il suo ruolo è fondamentale per permettere una completa asciugatura dei panni appena lavati. Esiste però un risvolto negativo legato allo stendino che rovina il bucato e che sicuramente nessuno vuole.

Chiunque ha questo tipo di stendino deve conoscere questo risvolto negativo che rovina il bucato

Lo stendino in alluminio è forse quello più usato e che si trova sempre più facilmente in commercio. Ecco, questo stendino, però, è fatto di un materiale che cela un piccolo, ma allo stesso tempo grande, problema. L’alluminio, infatti, è un materiale che è soggetto alla ruggine e molte volte quando stendiamo i panni su di esso la ruggine passa sui vestiti andando così a sporcarli o macchiarli.

Se si notano infatti delle macchie dove la camicia o la maglia viene appesa, quelle possono essere causate dalla ruggine presente sullo stendino. Per questo motivo infatti si consiglia di usare degli stendini di altri materiali.

Altri stendini che non fanno la ruggine e non macchiano i vestiti

Lo stendino in resina ad esempio è un ottimo prodotto. È molto leggero, super maneggevole, resistente al freddo, alla pioggia e soprattutto alla ruggine. Unica pecca è che non sopporta il caldo: quindi se si stendono i panni solo fuori sotto il sole cuocente, questo non è molto indicato.

Molti optano allora per lo stendino in legno di faggio. Questo materiale è ottimo e molto resistente però spesso ci si dimentica che il legno assorbe umidità e acqua, quindi anche questo non è esattamente adatto per stare fuori.

Quello sicuramente migliore, però molto costoso, è quello in acciaio inox. Un vero stendino da battaglia.

