Mani curate e morbide con 2 ingredienti presenti in ogni casa, ecco la beauty routine per avere mani perfette

Le mani sono molto importanti perché rappresentano una sorta di bigliettino da visita di noi stessi e spesso non ricevono le cure che meriterebbero. Riflettendoci un attimo, è una delle parti del corpo che durante la giornata usiamo maggiormente. Si fa praticamente tutto con le mani. Ma non solo. È anche la parte posta maggiormente sotto stress dagli agenti esterni. Basti pensare al freddo; al caldo; ai detersivi; ai frequenti lavaggi e da quest’anno, come se non bastasse, ai disinfettanti.

Le mani sono continuamente sollecitate da tutte queste cose ed è importante prendersene cura perché la loro pelle è sottile e delicata. È possibile rallentare l’invecchiamento e avere mani curate e morbide con 2 ingredienti presenti in ogni casa: il limone e il miele. Grazie a questi due ingredienti, le mani saranno più morbide e schiarite, come ringiovanite.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

La beauty routine delle mani con miele e limone

Per avare mani curate e morbide con 2 ingredienti presenti in ogni casa, si può preparare questo composto con il quale massaggiare le mani. Mescolando mezzo limone ad un cucchiaio di miele, il composto sarà pronto per essere utilizzato. Occorre massaggiare le mani senza fretta con questo emolliente naturale che deve penetrare bene nella pelle.

Il miele avrà un effetto addolcente e nutriente rendendo le mani morbide. Il limone, antibatterico naturale e schiarente, rimuoverà eventuali macchie giallastre di sigaretta. Dopo un massaggio accurato con questo composto, sciacquare ed asciugare bene le mani. Questa coccola alle mani potrà essere ripetuta anche ogni giorno.

Attenzione alle cuticole che non vanno mai tagliate

Un errore molto frequente è quello di tagliare via le cuticole delle mani. Le cuticole non si devono tagliare, bensì ungere bene e poi spingere su con l’apposito bastoncino. Si può utilizzare anche l’olio di oliva per questa operazione. Se tagliate, infatti, cresceranno ancora più evidenti e spesse.

Un’altra ottima abitudine per la cura delle mani è quella di utilizzare una crema solare durante i periodi più soleggiati dell’anno, per proteggere le mani dalle macchie. E di utilizzare dei guanti durante le pulizie o quando si maneggiano prodotti chimici aggressivi.