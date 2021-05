Si dice che per vedere se una persona è davvero ordinata bisogna controllare il suo armadio. L’armadio è quel posto dove ci si può permettere di essere veramente noi stessi. Ha le ante che nascondono qualsiasi cosa, quindi possiamo tenerlo in disordine e nessuno se ne accorgerà mai. Ma molto spesso anche chi è disordinato vorrebbe vederlo per una volta ordinato e funzionale. Tenere il proprio armadio ordinato infatti ci permette di non perdere tempo a cercare i vestiti che ci servono e fa bene anche alla vista aprirlo e vedere tutte le cose al loro posto.

Quindi ecco i consigli essenziali che tutti dovrebbero seguire per avere un armadio sempre in ordine e organizzato al dettaglio

Tutto inizia dal decluttering, ossia dal liberarsi definitivamente delle cose che non usiamo più e che non useremo mai. È importante liberarsi di tutto ciò che è superfluo, le cose che non usiamo creano solo confusione nella nostra testa e dentro il nostro armadio. Dopo aver messo da parte le cose che non usiamo, possiamo regalarle a qualche amico, donarle ad associazioni di volontariato, o anche venderle nei mercatini di seconda mano. In questo modo avremo molto più spazio nel nostro armadio e potremo organizzare al meglio i nostri spazi.

Partiamo dal presupposto che non esiste un ordine perfetto per tutti. Esistono dei sistemi di organizzazione che vanno bene per ciascuno di noi a seconda delle nostre esigenze. È importante dunque capire le dimensioni dei nostri armadi e, successivamente, agire di conseguenza. Il punto fondamentale è riuscire ad avere tutto a portata di mano, soprattutto se si tratta di cose che usiamo spesso. Più gli abiti saranno visibili più li utilizzeremo.

È utile dividere i capi per settori: pantaloni da una parte, gonne dall’altra e magliette da un’altra parte ancora. Ma la divisione può essere fatta anche in altri modi: da una parte si possono mettere tutte le cose per l’allenamento, dall’altra tutte le cose eleganti e da un’altra ancora tutte le cose per lavoro. In questo modo avremo chiaro dove trovare ogni cosa e per ogni occasione sapremo esattamente dove andare a cercare.

Ma niente di tutto questo funzionerà senza la cosa più importante: una volta utilizzate bisogna rimettere a posto le cose esattamente dove le abbiamo trovate. Solo così riusciremo a tenere il nostro armadio in ordine e a far durare quest’ordine nel tempo.