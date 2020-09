Chissà se commetto reato se scarico un ebook e lo vendo. Gli ebook sono diventati una valida alternativa al libro cartaceo per l’estrema facilità di scaricarli. Può allora venire spontaneo pensare di scaricarlo e di venderlo magari a prezzo modico, giusto per recuperare le spese dell’acquisto.

Prima di vendere ciò che non è nostro pensiamoci bene. Perchè in effetti noi riteniamo di aver comprato un libro, ma il libro non è nostro. Abbiamo acquistato solo il diritto di utilizzarlo, di leggere il contenuto. Il libro in sé, inteso come contenuto, è di proprietà dello scrittore. Lo stabilisce la Legge sul diritto d’autore che tutela tutte le opere dell’ingegno originale e creativa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Non sempre siamo proprietari dei contenuti che troviamo on line. Vi abbiamo già messi in guardia rispetto all’uso di foto ed altri contenuti digitali.

Chissà se commetto reato se scarico un ebook e lo vendo

Sugli ebook, come anche su quelli cartacei, è riportato l’avvertimento “Tutti i diritti riservati”.

Sicuramente non posso copiare un ebook spacciandolo per mio perché sarebbe plagio.

Non posso nemmeno vendere una copia digitale di un ebook. La cosa può essere a prima vista meno evidente perché siamo abituati a pensare alla vendita de libri cartacei usati. E vendere un libro cartaceo usato non è certo un reato.

Per gli ebook invece è diverso. Lo ha chiarito anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 19 dicembre 2019 nella causa C-263/18. La Corte ha basato la propria decisione proprio sul concetto di proprietà. Quando acquistiamo un libro cartaceo la proprietà passa a noi e siamo per questo liberi di trasferirla nuovamente ad altri soggetti, gratuitamente od a pagamento.

Invece quando scarico un ebook il contratto che stipuliamo non è di compravendita. E’ una sorta di contratto di licenza d’uso. Noi acquistiamo il diritto di usare il file, leggendolo o ascoltandolo. La proprietà invece rimane all’autore e non siamo quindi noi a poterla trasferire ad altri.

Che nel caso dello ebook non si tratti di acquisto di proprietà lo dimostra anche la presenza di numerosi siti internet dove è possibile scaricare ebooks gratuitamente.