I consumatori gongolano. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Poste Italiane per 5 milioni di euro. La segnalazione ha ottenuto i benefici sperati: Poste Italiane rosse dalla vergogna per aver tradito le aspettative. Gli utenti hanno notato qualcosa di strano in merito ai servizi di recapito delle raccomandate. L’AGCOM ha elevato il massimo della sanzione perché Poste Italiane ha adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo.

Le aziende prima di fare i furbi devono pensarci bene. I consumatori sono ben attenti e quando notano qualcosa di anomalo non perdono tempo a segnalare a chi di dovere. Poste Italiane ha commesso un passo falso nel servizio di recapito delle raccomandate e nel servizio di Ritiro Digitale.

Poste Italiane ha fatto una infrazione gravissima

L’Autorità ha accertato dopo la segnalazione che il tentativo di recapito delle raccomandate non rispetta tempistica e certezza come pubblicizzato. Inoltre c’è l’aggravante che Poste Italiane ha effettuato con modalità diverse la consegna da quelle prescritte dalla legge.

Una pratica fuori norma

I consumatori spesso notano che la raccomandata non viene consegnata nonostante la presenza in casa. Più operatori di Poste Italiane per comodità e meno perdita di tempo mettono l’avviso di giacenza della raccomandata nella cassetta postale. Questa pratica è sbagliata: il postino deve bussare e consegnare la raccomandata nelle mani del destinatario. Poste Italiane non ha preso provvedimenti rispetto a detti comportamenti generando un onere a carico dei consumatori. Quest’ultimi hanno dovuto sopportare lunghe perdite di tempo e di denaro per poter ritirare le raccomandate non diligentemente consegnate.

Cosa è successo per le raccomandate digitali

Il servizio di ritiro digitale delle raccomandate rispetto a quanto pubblicizzato presenta delle falle. L’AGCOM ha accertato la sussistenza di poca trasparenza perché la comunicazione pubblicitaria non chiarisce che il servizio è utilizzabile per i soli invii originati digitalmente.

Poste Italiane rosse dalla vergogna per aver tradito le aspettative e soprattutto deve mettere mano alla tasca per pagare la multa salatissima.