Abbiamo così tante scarpe che non sappiamo più dove metterle e quasi non riusciamo a muoverci liberamente in camera. Sono tante le donne che possono ritrovarsi d’accordo con questa affermazione.

Sembrerebbe un cliché, eppure anche parlando con le nostre amiche vedremo che è in molti casi è la realtà. C’è un fascino irresistibile che lega le donne e la passione per borse e scarpe. Gli accessori ci permettono di cambiare stile in un attimo senza dover cambiare abito. Uno stesso outfit più casual e sportivo come jeans e blazer con degli stivaletti diventa subito più elegante.

Bastano solo 6 paia di scarpe per realizzare tutti i look più alla moda senza far scoppiare armadio e scarpiera

Quindi presi un po’ dalla foga di seguire le tendenze e avere molta scelta, acquistiamo più scarpe di quelle necessarie. Abbiamo trovato una scarpa con tacco così comoda che l’abbiamo acquistata di tutti i colori. Bellissimo avere una vasta scelta, ma in realtà ne abbiamo davvero bisogno?

Sembra impossibile alle collezioniste di scarpe, eppure è così. Bastano solo 6 tipi di scarpe per creare una piccola capsule collection personale. Una collezione di pochi pezzi abbinabile a qualsiasi outifit abbiamo nell’armadio.

La scarpa che non può mancare in ogni scarpiera che si rispetti è quella da ginnastica. La sneaker bianca è un must have super versatile, rigorosamente pulita e senza suola ingiallita. In un precedente articolo abbiamo parlato di come sbiancare le suole in caso si fossero ingiallite.

Passiamo poi agli anfibi, indispensabili in ogni stagione e utili contro la pioggia. Modello classico per tutti i giorni e se proprio sono indispensabili anche quello platform. Dopodiché si passa alle scarpe più eleganti, una scarpa con tacco a spillo nera. Sta bene con tutto e risolve la situazione anche più disperata.

Tacco largo e stivale

L’altro paio che non può assolutamente mancare è una scarpa con tacco largo e comodo. Soprattutto se facciamo un lavoro che richiede tante ore in piedi. Stivale con gambale medio e tacco a piacere, quello che ci risulta più comodo. Per finire chelsea boots da indossare tutti i giorni, colore a scelta.

Chi l’avrebbe mai detto eppure bastano solo 6 paia di scarpe per avere la nostra piccola capsule collection personale. Queste erano le scarpe adatte a tutte le stagioni, possiamo poi aggiungere un paio estivo e uno invernale. Ancora meglio se ne sostiutiamo uno così da avere sempre 6 paia nella scarpiera.

