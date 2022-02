A qualcuno potrebbe essere già accaduto, ad altri potrebbe accadere presto. Un messaggio criptico potrebbe apparire su WhatsApp da parte di un utente. Il messaggio è strano e poco comprensibile e potrebbe segnalare un problema. Scopriamo di cosa si tratta e come porre rimedio.

WhatsApp è probabilmente il sistema di messaggistica più usato al Mondo. Questa piattaforma ha successo perché è facile da utilizzare, immediata e gratuita. Ma alle volte WhatsApp si comporta in modo poco comprensibile anche per chi lo usa da sempre.

Uno dei problemi più insidiosi di WhatsApp è che non funziona su tutti gli apparecchi. I continui aggiornamenti portano a rendere obsoleti alcuni cellulari più vecchi e con un software non più adeguato alle modifiche apportate da WhatsApp. La società informa in anticipo l’utente che ha un telefono vecchio che presto non potrebbe più supportare l’app di messaggistica. Quindi attenzione a chi riceve questo messaggio perché dovrà cambiare smartphone se vuole continuare a usare WhatsApp.

Attenzione allo strano messaggio che si potrebbe leggere sulla chat di WhatsApp perché potrebbe segnalare un problema

Tra l’altro il cambiamento dello smartphone non solo comporta una nuova spesa ma anche la necessitò di installare sul nuovo telefono tutte le app. Ovviamente chi cambia apparecchio deve installare nuovamente anche WhatsApp e nel passaggio potrebbe anche perdere molti dei messaggi memorizzati, alcuni potrebbero essere importanti. Chi non vuole perdere i messaggi di WhatsApp deve seguire una procedura che permetterà di salvare le vecchie chat.

Chi chatta potrebbe avere già fatto attenzione allo strano messaggio in arrivo da un utente. Il messaggio riporta la seguente frase: “In attesa del messaggio. Potrebbe volerci un po’ di tempo”.

Questa comunicazione della società allerta di un particolare disservizio di WhatsApp. Di fatto avverte l’utente che una persona gli ha inviato un messaggio che ancora non è stato recapitato. In pratica nella rete c’è un messaggio spedito che ancora non è arrivato al destinatario perché la conversazione tra i due utenti è interrotta.

Questo accade da quando WhatsApp ha introdotto la crittografia dei messaggi. Questa tecnologia rende leggibili i messaggi solamente al mittente che lo spedisce e al destinatario che lo riceve. Chiunque intercetti nella rete il messaggio non potrà leggerlo, neanche la stessa WhatsApp. La crittografia dei messaggi end to end ha innalzato il livello di sicurezza e di privacy del servizio di messaggistica. Tuttavia questa soluzione alle volte crea dei problemi come nel caso del messaggio che non arriva al destinatario.

Come risolvere il problema

Questo problema nasce se il mittente o il destinatario hanno appena reinstallato WhatsApp. Oppure uno dei due utenti ha una versione non recente della piattaforma di messaggistica. Per risolvere il problema, il destinatario che ha ricevuto questo messaggio deve chiedere al mittente di mantenere aperto WhatsApp. In questo modo il processo di crittografia del messaggio che ha bloccato l’invio, può completarsi. Inoltre, occorre verificare che entrambi gli utenti abbiamo sullo smartphone l’ultima versione di WhatsApp.

Approfondimento

Il trucco per fare rispondere WhatsApp per noi risparmiando fatica, tempo e stress