WhatsApp ha indiscutibilmente rivoluzionato il modo di comunicare. Oggi è parte integrante delle vite di milioni di utenti. Questo vuol dire che è diventato uno strumento tecnologico che è in mano ad una moltitudine di persone, in cui non tutti sono esperti di tecnologica.

Ciò presuppone che per qualcuno si possano incontrare problemi che rischiano di diventare difficili da risolvere. Soprattutto, se come accaduto nell’ultimo periodo, arrivano tante novità. Sono, infatti, considerevoli quelle registrate nel mese di maggio.

Chi usa WhatsApp sul telefono dovrebbe assolutamente conoscere questa procedura per risolvere un problema

Tra quelle che hanno fatto più notizia c’è sicuramente l’inserimento delle reaction. Un modo simpatico e forse utile per offrire un commento rapido ai messaggi.

Tuttavia, potrebbe essere anche più funzionale l’altra novità. Il riferimento va al fatto che si è data la possibilità di inviare file di grandi dimensioni. Il limite è, infatti, passato da 100 MegaByte a 2 Gb. Una soluzione che adesso rende la popolare applicazione uno strumento utile anche per condividere qualunque cosa anche in ambito lavorativo.

Può, infatti, accadere che soprattutto nel lungo termine si finisca per avere ricevuto tanti file di grandi dimensioni che, inevitabilmente, potrebbero finire per saturare la memoria.

Ipotizzando, ad esempio, di trovarsi a scaricare nell’arco di un mese venti o trenta file mediamente da 1 GigaByte non è difficile quantificare quanto spazio vadano ad occupare. Basta una semplice moltiplicazione.

Ed è oltremodo chiaro che chi è esperto non avrà grandi problemi nel gestire la situazione, mentre potrebbe andare diversamente chi fa un uso basico del telefono.

WhatsApp: c’è una soluzione per la gestione dello spazio molto efficace

Questo è compatibile con un rischio non di poco conto per chi usa WhatsApp sul telefono. Proprio per questo motivo sarebbe bene conoscere la procedura che consente una gestione assolutamente efficace dello spazio occupato dai file presenti su WhatsApp. La stessa applicazione, infatti, ha al suo interno una possibilità di gestire finemente tutti i file scaricati che occupano spazio di memoria. Basta recarsi nelle Impostazioni, poi in Spazio e dati ed infine in Gestisci Spazio.

Il consiglio è quello di darci un’occhiata di tanto in tanto, in maniera tale da cancellare via via quello che non serve. Farlo quando non si è con l’acqua alla gola (ad esempio quando il telefono segnala la memoria in esaurimento), consente una gestione ideale dello spazio occupato sullo smartphone.

Lettura per approfondire

Pochi conoscono questo trucco per liberare memoria sul telefono quando è quasi piena e prima che sia troppo tardi