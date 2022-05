Per vedere gratis in streaming serie TV, partite di calcio e altro, segniamo il nome di questo nuovo sito

La televisione è sempre in continua evoluzione e, in poco tempo, ha davvero registrato tanti cambiamenti. Ad aver mutato per sempre il nostro televisore, sicuramente la nascita di tante piattaforme di streaming che hanno ampliato l’offerta.

Oggigiorno, infatti, non c’è bisogno di avere un dvd o noleggiarlo per guardare qualcosa di diverso da ciò che passa in TV. Basta utilizzare una delle tante piattaforme dalla nostra smart TV o addirittura sfruttarle da telefono o pc. In particolare, le varie piattaforme stanno riscuotendo un indiscusso successo per quanto riguarda le serie TV, tanti infatti sono gli appassionati. Basti pensare all’attesa che circonda lo spin off di una delle serie più amate di tutti i tempi.

Tanti patiti cercano un modo per vedere gratis in streaming serie TV e ampliare le proprie visioni. A tal proposito, esiste una piattaforma gratuita da usare senza registrazione. Da poco, però, ha fatto il proprio approdo in Italia anche un nuovo sito.

Forse non tutti lo sanno, ma da qualche mese in Italia è disponibile una nuova piattaforma di streaming gratuito. Potrebbe avere dei contenuti premium in abbonamento in futuro, ma al momento non è presente quest’opzione. Si tratta di Mola TV, una piattaforma indonesiana. Per usufruirne, sarà sufficiente andare sul sito della stessa e registrarsi senza alcun costo. Volendo, si può anche scaricare direttamente l’applicazione. È accessibile da tutti i nostri dispositivi.

L’offerta di Mola TV è abbastanza vasta e variegata. All’interno del suo catalogo possiamo trovare poco meno di una cinquantina di serie TV. Appartengono a diversi generi, dall’azione al genere storico. Insomma, dovrebbero incontrare i gusti di un pubblico alquanto eterogeneo.

Mola TV però non offre solo serie tv, ma anche altro. Prima di tutto, ha un vasto assortimento per quanto riguarda le partite di calcio. Tra le altre, trasmette vari campionati europei. Ha un vasto assortimento anche di programmi e documentari calcistici. Per quanto riguarda questi ultimi, se ne trovano anche di ambito musicale. Infatti, uno dei canali è dedicato proprio alla musica.

A completare la programmazione, anche diversi film, suddivisi per genere. Troveremo film d’azione, drammatici, commedie, thriller, horror. Vi è anche qualche film e cartone per i più piccoli, in questa sezione. La navigazione all’interno della piattaforma è facile e intuitiva, infatti le offerte sono ben distinte e raggruppate, quindi facilmente raggiungibili. Al momento sarebbero pochi i contenuti in italiano, quelli in lingua inglese però avrebbero i sottotitoli nella nostra lingua.

