Da ormai qualche anno la maggior parte dei brand ha scelto una strada simile. Sono, infatti, sempre meno gli smartphone che consentono di avere un’espansione di memoria. Il riferimento è alla possibilità di avere un alloggiamento destinato ad una microSd con cui poter ampliare lo spazio di archiviazione a disposizione.

A ciò si aggiunge il fatto che si è finiti per maneggiare telefoni che sono diventati sempre più esigenti in fatto di capienza. Basti pensare a quanto oggi la definizione di una foto o la risoluzione di un video portino ad una maggiore occupazione di spazio rispetto al passato.

Pochi conoscono questo trucco per liberare memoria sul telefono quando è quasi piena e prima che sia troppo tardi

Ad onor del vero è anche aumentata la capacità degli smartphone, ma ugualmente si corre spesso il rischio di trovarsi vicini alla saturazione. Una delle cose da non fare è sottovalutare questo problema. C’è, infatti, la possibilità che da un momento all’altro sullo schermo compaia il messaggio che lo spazio è esaurito o sta per esaurirsi.

A quel punto potrebbe essere necessario agire in fretta e furia, andando incontro alla possibilità di cancellare inavvertitamente ciò che invece si voleva conservare.

Prima di trovarsi con l’acqua alla gola si possono mettere in pratica delle strategie da ripetere con una certa periodicità.

La procedura è semplice

Ad esempio pochi conoscono questo trucco che permette di agire su un’applicazione che a volte è responsabile di tanto spazio consumato. Il riferimento va a WhatsApp che, nel tempo, è diventata una piattaforma dentro la quale si scambiano foto, video e documenti. Non per tutti questi elementi c’è necessità di conservazione.

L’app ha un sistema estremamente utile per effettuare una fine selezione di quello che può essere eliminato. Per poterne beneficiare è sufficiente aprire WhatsApp, tappare sulle tre lineette in alto a destra che aprono il Pop Up con diverse opzioni selezionabili. Andando su Impostazioni, poi su Spazio e Dati e infine su Gestisci Spazio si aprirà un “Mondo”.

Si avrà il conteggio esatto di quanto i file scaricati da WhatsApp occupano, quali sono quelli più grandi, da chi vengono e tutta una serie di informazioni che in poco tempo permetteranno un’azione efficace e sicura per l’eliminazione di ciò che non serve.

WhatsApp proporrà, ad esempio, la rassegna dei file superiori a 5 Megabyte. In tempi brevi si possono liberare quantità importanti di memoria. E vale la pena ogni tanto effettuare un’opera di pulizia, prima che sia troppo tardi e si finisca per dover fare le cose di fretta e senza troppa possibilità di controllo.

