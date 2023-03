Chi sono i 10 giocatori di calcio che guadagnano di più al Mondo? Non ti immagini chi è al primo posto

Forbes ha fatto i conti in tasca ai calciatori per capire quello che guadagna di più al Mondo. Uno potrebbe aspettarsi che sia CR7, ma, in realtà, ce n’è uno che è al primo posto della classifica e non è il fenomeno portoghese. Scopriamo insieme di chi si tratta e a quanto ammonta il suo patrimonio.

Il sogno di quasi ogni ragazzo, da piccolo, è quello di diventare un calciatore famoso. Non solo per la gloria e la fama, ma anche, e soprattutto, per il conto in banca. Perché, come si sa, più sei bravo e più guadagni.

E non solo nel calcio, visto che è una regola che, di solito, vale anche nella vita. Che poi, non si tratta solo dello stipendio. Se uno è un fuoriclasse, oltre a quanto percepisce dal suo club, potrà aggiungerci le sponsorizzazioni, i diritti di immagine e tante altre clausole legate ai risultati. Insomma, una volta che arrivi in alto e lotti per rimanerci, poi ti sistemi per tutta la vita. Non tutti i calciatori professionisti sono milionari, ma ci sono alcuni che, più di altri, hanno costruito un vero impero. Magari, investendo nelle azioni giuste, e non solo quelle fatte sul campo.

Ecco chi sono i 10 paperoni del mondo del calcio, per la stagione 2022/2023

Mentre, in Italia, c’è chi ha fatto i conti in tasca a Totti e Ilary Blasi, di recente, Forbes ha dedicato un articolo per vedere le entrate dei giocatori. Elencando quali siano i dieci professionisti che guadagnano più di tutti. Solo in pochi, va detto, riescono a guadagnare più di 100 milioni di dollari a stagione. Ad esempio, Messi e CR7 ci sono arrivati, ma quando hanno compiuto 30 anni, ovvero con una lunga carriera già alle spalle.

Come vedremo, ce n’è uno che ha superato quel tetto molto prima e, forse, puoi già immaginare chi sia. Chi sono i 10 giocatori di calcio che guadagnano più soldi al Mondo? Partiamo dal decimo posto che è occupato dalla stella del Manchester City, Kevin De Bruyne che, nel 2022-23 dovrebbe guadagnare 29 milioni di dollari, ovvero 25 dal campo e 4 da fuori. Nono posto per lo spagnolo Andrés Iniesta che, secondo Forbes, guadagnerà, in questa stagione, 30 milioni di euro (25+5).

Vediamo chi c’è dall’ottavo al quarto posto tra i calciatori che guadagnano di più

Eden Hazard è ottavo. Per lui ci sono 31 milioni di guadagno, dovuti a 27 da contratto e 4 fuori dal campo. Un posto sopra per l’attaccante polacco del Barcellona, Robert Lewandowski, che dovrebbe guadagnare, nel 2022-23 ben 35 milioni di dollari (27+8). Proseguiamo con il sesto posto. Qui troviamo il nuovo fenomeno del Manchester City.

Si tratta di Erling Haaland che, secondo Forbes, mette in tasca 39 milioni di dollari (35+4). Non male per un ventiduenne. Restiamo in Inghilterra per il quinto posto che è del bomber del Liverpool, Mohamed Salah, vincitore anche del Golden Boot Award inglese. Per l’attaccante egiziano, Forbes indica 53 milioni di dollari di guadagno (35+18). Saliamo al quarto posto, dove si trova Neymar jr. con 87 milioni di dollari. L’asso brasiliano del PSG ne guadagnerebbe 55 in campo e 32 da attività fuori campo.

Chi sono i 10 giocatori di calcio che guadagnano in assoluto di più? Ecco i primi tre in classifica

Per il terzo posto, va fatta una premessa. La classifica di Forbes si riferisce a prima del trasferimento di Ronaldo negli Emirati Arabi. Forbes lo mette terzo, con 100 milioni di dollari (40+60). Ma, considerando quanto guadagna ora, potrebbe essere primo. Infatti, il suo contratto dovrebbe essere di circa 100 milioni di dollari l’anno + altrettanti di pubblicità e bonus. Il che lo mette decisamente al primo posto.

Messi è secondo (ma, ora, terzo) con 120 milioni di dollari, mentre primo era, fino al trasferimento di CR7, il fenomeno francese Kylian Mbappé. Secondo le stime di Forbes, guadagnerebbe 128 milioni (110+18). Scalzato da CR7 ora.