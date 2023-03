Lo studio dei grafici per alcuni versi è una specie di calcolo di probabilità. Se nella storia si è ripetuto un effetto ogni qualvolta si è formata la stessa causa, i risultati dovrebbero essere quasi sempre similari. In questi giorni di indecisione, si stanno formando degli interessanti pattern su alcuni grafici. Ora andremo a vedere delle azioni del Ftse Mib sottovalutate pronte allo scatto di breve termine.

Piazza Affari e il trend di lungo termine

Negli ultimi mesi il nostro listino azionario ha mostrato forza relativa rispetto alle altre Borse mondiali. Questa peculiaretà continuerà? Non lo sappiamo, ma c’è da sottolineare che nei mesi scorsi, il Ftse Mib probabilmente ha formato un bottom di lungo termine. La view è che il Toro dopo anni possa essere tornato a Piazza Affari. Una discesa inferiore ai 23.265 invece, metterebbe in seria crisi questa ipotesi, e farebbe scattare probabilmente nuove vendite di medio lungo periodo.

Azioni del Ftse Mib sottovalutate pronte allo scatto di breve termine

Nel momento in cui scriviamo il Ftse Mib Future perde circa lo 0,90% e si porta a 25.845. Il supporto di breve termine è posto in area 25.620. Al di sotto il successivo sarebbe in area 25.000 circa. La prima resistenza invece è in area 26.245 e poi 26.935.

I nostri oscillatori stanno evdienziando delle divergenze rialziste su Banca IFIS, ENEL e Generali Assicurazioni.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 13,92. Stime di fair value degli analisti a 19,40 euro per azione. Il supporto di breve termine è posto in area 13,81. Al di sotto, il successivo sarebbe in area 13,51 circa. La tenuta del supporto farebbe puntare i prezzi verso la prima resistenza in area 14,53.

ENEL, ultimo prezzo a 5,463. Stime di fair value degli analisti a 6,99 euro per azione. Il supporto di breve termine è posto in area 5,427. Al di sotto, il successivo sarebbe in area 5,305 circa. La tenuta del supporto farebbe puntare i prezzi verso la prima resistenza in area 5,614.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 17,89. Stime di fair value degli analisti a 19,49 euro per azione. Il supporto di breve termine è posto in area 17,82. Al di sotto, il successivo sarebbe in area 17,60 circa. La tenuta del supporto farebbe puntare i prezzi verso la prima resistenza in area 18,28.

