Chi è più ricco fra Francesco Totti e Ilary Blasi: come investono i loro soldi?

Ilary Blasi cancella Totti dai social. Siamo agli sgoccioli di un amore che sembrava eterno. Due cuori e una capanna, facciamo per dire, che si erano seduti su una ricchezza straordinaria. Sposati nel 2005 e in regime di separazione dei beni, hanno tre figli: Cristian, Chanel ed Isabel. Cosa è successo? Stanchezza di una relazione, oppure l’età che avanza e si ha bisogno di stimoli. Un amore che finisce è sempre una sconfitta per entrambi. Ora volano gli stracci, anzi qualcuno potrebbe dire le borse griffate e i rolex! Facciamo i conti in tasca alla coppia: chi è più ricco fra Francesco Totti e Ilary Blasi e come investono i loro soldi?

L’amico di tutti

Francesco Totti, 47 anni, considerato uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi. Er pupone e l’amico di tutti, appellato da qualcuno come l’ottavo Re di Roma. Molti lo raccontano disponibile anche ad aiutare economicamente i meno abbienti e fortunati di lui. Una carriera tutta nella squadra della Roma.

Qual è il suo patrimonio secondo le stime?

Totti, come riportato da alcune riviste, oltre alla sua carriera calcistica, attraverso alcune sue società ha accumulato ricchezze grazie alle sponsorizzazioni, e ad importanti e superredditizie operazioni immobiliari. Da poco investe attarverso una scuola di calcio anche sui giovani talenti.

Le stime sono di un patrimonio che si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di euro (Corsera invece riporta che il patrimonio di entrambi attraverso partecipazione in comune anche in alcune società sarebbe in totale di circa 110 milioni di euro).

Chi è più ricco fra Francesco Totti e Ilary Blasi. La bellissima letterina della trasmissione di Gerry Scotti

Ilary Blasi, 39 anni, conduttrice televisiva (le trasmissioni più importanti sono state: il Grande Fratello, L’isola dei Famosi e Le Iene) e modella. È testimonial di diverse campagne pubblicitarie.

Qual è il suo patrimonio secondo le stime?

Si hanno poche notizie sui suoi guadagni e sulle ricchezze accumulate. C’è chi ritiene che per ogni puntata de L’isola dei Famosi il suo cachet fosse di 50 mila euro a puntata.

Sicuramente da quanto riportato il più ricco dovrebbe essere Francesco Totti.

Sia per Ilary che per Francesco, non vengono riportate notizie su eventuali investimenti in azioni e obbligazioni.

Lettura consigliata

Qual è il patrimonio di Raoul Bova e come fa fruttare i suoi soldi: azioni, immobili o obbligazioni?